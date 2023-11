Brescia è tra le 12 migliori città italiane in cui vivere

Con un punteggio di 799,17 e un balzo in avanti di ben 11 posizioni (l’anno scorso era 23esima, quest’anno è 12esima), Brescia scala la classifica della qualità della vita nel nostro Paese. Il riferimento è all’indagine di ItaliaOggi – Ital Communications, in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, giunta alla 25esima edizione.

Poco sotto la top ten delle città in cui si vive meglio in Italia, Brescia è la terza lombarda in ordine, dietro solo a Milano (seconda, anticipata da Bolzano) e Monza Brianza, all’ottavo posto. Anche in questo caso si tratta di un bell’upgrade di 12 posizioni.

Nel dettaglio

Venticinquesima posizione nazionale per quanto riguarda la classifica “Affari e lavoro”, che comprende otto indicatori, che riportano informazioni sul mercato del lavoro (tasso di occupazione e di disoccupazione, distinti per sesso), sulla nati-mortalità aziendale, sull’importo dei protesti per abitante e sulla densità di startup e Pmi. Brescia l’anno scorso era 20esima, ma si attesta in una delle fasce top d’Italia.

Migliora invece la posizione per quanto riguarda l’ambiente, dall’ottavo posto dell’anno scorso al settimo di quest’anno. Solo Mantova e Milano in Lombardia possono vantare un fattore ambiente migliore.

Le cose cambiano in materia di reati sicurezza, con Brescia all’85esimo posto (l’anno scorso era al 59esimo) e inserita in quella fascia in cui la qualità della vita, in questo senso, è da considerarsi scarsa. Miglioramento netto per quanto riguarda la sicurezza sociale, con un balzo in avanti di 16 posizioni, dalla 22esima alla sesta.

Lieve miglioramento per quanto riguarda la qualità dell’istruzione, con un passaggio di due posizioni dal 57esimo al 59esimo posto. Lieve miglioramento anche per quanto riguarda la salute, con un punteggio di 375,14 e il passaggio in avanti di una posizione: ora Brescia è al 63esimo posto.

Bresciani, infine, sempre più ricchi: dal 40esimo al 32esimo posto. Tra gli aspetti che hanno portato a questo balzo in avanti il reddito medio annuo pro capite, il reddito medio annuo pro capite dei lavoratori dipendenti, l’importo medio annuale (e non più mensile) dei trattamenti pensionistici, la ricchezza patrimoniale pro capite e, nella sottodimensione negativa, la variazione dei prezzi al consumo, i valori immobiliari, l’incidenza delle sofferenze bancarie per i prestiti alle famiglie e l’incidenza dei trattamenti pensionistici di modesta entità.