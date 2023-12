La pacifica invasione di Natale: in migliaia in piazza per la vigilia

L'epicentro è tra Piazza Loggia, Piazza Bell'Italia e Via Gasparo da Salò: i locali nel mirino della movida (mattutina) della vigilia, in ordine di apparizione, sono Oro Coffee & More, I Nazareni, Trattoria Da Gasparo oltre al mitico Bianchi. In migliaia in città per il 24 dicembre: complice il calendario (era domenica) e, soprattutto, la vigilia di Natale, sono tantissimi i ragazzi che si sono fiondati in centro a Brescia per un aperitivo e qualche ora di relax. Insomma, un pienone (quasi) mai visto (il video da Instagram è di Camilla Albanese, che ringraziamo).

Di pirlo, bertagnì e altre storie

Effetto capitale della Cultura, chissà. Non è la prima volta che la piazza (anzi le piazze) si riempiono per l'aperitivo della mattina. Anche se di solito è il sabato il giorno prediletto: “Venerdì a nanna presto, che l'indomani tocca fare la levataccia – si legge sul magazine Moltobene –. Capitale italiana della Cultura, ma anche del pirlo, del bertagnì e di molte altre cose, Brescia delega al sabato mattina uno dei suoi momenti di più fulgida e variopinta aggregazione collettiva. Il mercato, che di questi momenti si erge a rappresentazione social-popolare per antonomasia, nel frangente funge da contenitore d'animosità complice all'imperdibile appuntamento che ormai da diverse stagioni catalizza l'attenzione di un pubblico vastissimo, affezionatissimo e calorosissimo, senza età e senza genere”.

Passato il Natale, è capodanno

Passato il Natale (a tal proposito: tanti auguri), è già tempo di riorganizzarsi, in fretta e furia, e rispondere senza troppo indugio, il tempo stringe, alla fatidica domanda: “Cosa fai all'ultimo?”. In tal senso il cartellone cittadino non si smentisce affatto, con un poker di appuntamenti di varia forma e misura già annunciati da settimane, con una chicca per i viaggiatori/avventori: il 31 dicembre è previsto il prolungamento del servizio metro fino alle 2. Intanto, il programma per il capodanno di Brescia: dalle 20 festa in castello con We Love Castello; alle 21.30 “Ma per fortuna che c'era il Gaber”, viaggio tra inediti e memorie del Signor G (Giorgio Gaber) al Teatro Sociale; alle 22 il Fedra Ensemble in concerto all'Auditorium San Barnaba; su tutti, e non ce ne vogliano, dalle 21 il Capodanno in Piazza con Mr.Rain in concerto, in Piazza Loggia.