"Sono italiano, deficiente!": giornalista di Bari sbotta contro i tifosi bresciani

E' virale sui social il video pubblicato da "Passione Bari" - il format calcistico di Radio Selene dedicato alla stagione sportiva della squadra della città pugliese - in cui poco prima della partita con il Brescia, sabato scorso al Rigamonti, il giornalista Luca Guerra viene avvicinato da alcuni tifosi delle Rondinelle che si rivolgono a lui, chiedendogli: "Siete di Bari? Siete italiani?". La circostanza ha inevitabilmente scatenato polemiche.

Cosa è successo al Rigamonti

A partire dallo stesso Luca Guerra, che reagisce così in diretta: "Purtroppo il razzismo territoriale fa parte ancora della testa di qualcuno, anche nel 2023. Verrebbe voglia di mollare tutto e di tornare a casa. Qualche deficiente ci ha chiesto se siamo di Bari, e quindi se siamo italiani. Ma andiamo oltre questi deficienti, che non vi abbiamo voluto mostrare, perché sarebbe stato un attimo di notorietà per ebeti".

Per la redazione di Passione Bari si è trattato di un "vergognoso insulto di razzismo territoriale, del quale è stato vittima il nostro Luca Guerra, corrispondente allo stadio Rigamonti, prima della partita tra Brescia e Bari": l'episodio è definito come "la stupida e deprecabile provocazione di un tifoso bresciano".

La situazione del Brescia

Per la cronaca, la partita non è andata bene per il Brescia, ancora una volta. Per le Rondinelle - ora al penultimo posto in classifica, in profonda zona retrocessione - la sconfitta interna per 0-2 con il Bari è la settima consecutiva, la nona nelle ultime 10 partite, di cui cinque senza nemmeno segnare un gol. L'ultimo punto è del 26 dicembre scorso, 1-1 in casa con il Palermo: l'ultima vittoria del 26 novembre, 2-0 alla Spal al Rigamonti. Il Brescia, come detto, è al penultimo posto in classifica con 25 punti, a due sole lunghezze dall'ultima in graduatoria (il Cosenza, a quota 23) e a pari merito con la Spal.