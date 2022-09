Azienda bresciana cresce di 7.000 mq: investimento da 12 milioni di euro

"Siamo orientati all'innovazione del prodotto, dei processi produttivi e di organizzazione di fabbrica. Ci ispiriamo alle esperienze umanistiche italiane (Camillo e Adriano Olivetti) e alle tecniche produttive sperimentate in Toyota e nelle fabbriche tedesche (lean production). La nostra ambizione è far convivere l'efficienza dei processi di fabbrica con la valorizzazione delle persone, indicando come scopo ultimo del lavoro il benessere dell'uomo". E' il virgolettato del presidente Paride Saleri che accompagna i "valori" della Omb Saleri, che sabato ha inaugurato il nuovo capannone (da 7mila mq, che si aggiunge ai 9mila già esistente) in Via Rose di Sotto a Brescia, quartiere Primo Maggio.

La nuova sede di Omb Saleri

Un investimento da 12 milioni di euro: i nuovi spazi interessano 4.500 mq di impianti produttivi, con nuovi macchinari, 1.500 mq di uffici e altrettanti di giardino (irrigato con acqua piovana recuperata da una apposita cisterna), 800 mq di "clean room" per lavorazioni che necessitano di una "contaminazione zero". Presente anche un pergolato esterno, alimentato totalmente da impianti fotovoltaici: potrà essere utilizzato dai dipendenti (lavoro d'ufficio) che vorranno lavorare all'esterno, con la bella stagione. Entro l'autunno verranno aggiunti altri 397 Kwp all'impianto fotovoltaico esistente, che arriverà così a 940 Kwp.

Numeri e storia di Omb Saleri

L'azienda, ricordiamo, è ora una Società benefit: nel 2021 la DeA Capital Spa, gruppo DeAgostini, ha acquisito il 30% del capitale della Omb Saleri. L'azienda bresciana - quartier generale proprio al quartiere Primo Maggio - è un'impresa meccanica bresciana tecnologicamente avanzata, fondata nel 1980 e oggi specializzata nella produzione di valvole per la gestione di gas.

Sono quattro le divisioni di Omb Saleri: la divisione Automotive, che produce valvole per la gas mobility; la divisione Idrogeno, che produce valvole e componenti per la mobilità a idrogeno, sia per il sistema di stoccaggio che per il sistema fuel cell; la divisione Metal Machining, che fornisce lavorazioni meccaniche di precisione su richiesta del cliente; infine la divisione Applicazioni domestiche, che produce valvole e dispositivi di sicurezza per gas e acqua. Negli ultimi tre anni il gruppo ha registrato una crescita del fatturato del 23%, con il 41% di dipendenti in più.