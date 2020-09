In pieno centro arriva un nuovo McDonald's: tutto pronto entro fine anno

Stavolta è ufficiale: come scrive il Giornale di Brescia, da qui ai prossimi mesi aprirà un nuovo fast food in pieno centro storico a Brescia, il primo dopo le chiusure (negli anni '90 e 2000) di Burghy e Spizzico. Sarà un ristorante della catena McDonald's, e troverà posto negli spazi dell'ex Banca commerciale italiana di Piazza Vittoria. Della papabile apertura se ne parla ormai da anni, dal lontano 2014.

In queste settimane hanno preso il via i lavori di ristrutturazione dell'immobile, bruscamente rimandati lo scorso febbraio a causa della pandemia da Covid-19. L'investimento per la messa a punto dello stabile dismesso da anni dovrebbe aggirarsi intorno ai 700mila euro: l'obiettivo, così pare, è concludere tutto entro tre mesi, dunque aprire i battenti prima della fine dell'anno.

La rete McDonald's in Italia

Alzi la mano chi non conosce la celebre catena a stelle e strisce: solo in Italia, per intenderci, il gruppo è presente con 600 ristoranti, 450 McCafè e 375 McDrive, in grado di accogliere più di 1 milione di clienti al giorno, con 24mila dipendenti (in maggioranza donne) e un ritmo produttivo da 250 milioni di panini e 34 milioni di caffè e cappuccini all'anno.

I ristoranti in provincia di Brescia

In città sono altri tre i McDonald's aperti e operativi, ma tutti in periferia: a Sant'Eufemia, al centro commerciale Campo Grande e al centro commerciale Freccia Rossa. Se ne contano parecchi anche in provincia: da Castegnato a Rodengo Saiano, all'Outlet Franciacorta, e poi alle Rondinelle di Roncadelle, al Leone di Lonato, a Desenzano e a Raffa di Puegnago sul lago di Garda, a Ghedi, Orzinuovi e Verolanuova nella Bassa, e ancora a Erbusco e Concesio.