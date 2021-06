Nuovo supermercato apre in città: 1.200 metri quadri e 12 assunzioni

Ormai si è perso il conto dei supermercati in città, ma il mercato è tutt'altro che saturo: lo testimonia la nuova apertura dello store Aldi (il secondo nel capoluogo bresciano) annunciata per giovedì 10 giugno in Via Nicolini, quartiere Fiumicello, non lontano da Via Milano e a poche centinaia di metri dal maxi-store Esselunga. Come detto è il secondo supermercato a marchio Aldi in città: il primo venne inaugurato un paio d'anni fa in Via Triumplina.

Il nuovo store ha una superficie di vendita di oltre 1.200 metri quadrati, con 77 parcheggi gratuiti a disposizione dei clienti: l'edificio è certificato con classe energetica A2 e attrezzato con impianto fotovoltaico dalla portata di 56,28 kW. Nella realizzazione del negozio, Aldi ha inoltre contribuito alla riqualificazione dell'area, anche piantumando 17 nuovi alberi. Sul fronte occupazionale, sono stati assunti 12 collaboratori (in tutta la regione sono 654).

Aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica

Il supermercato Aldi di Via Nicolini sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21, la domenica dalle 8 alle 20. In aggiunta alle promozioni settimanali, sono previste ulteriori offerte in sottocosto per celebrare la nuova apertura. Come riferisce la stessa azienda, nonostante l'offerta Discount il marchio offre “un assortimento completo e compatto, con circa l'80% dei prodotti alimentari in vendita di provenienza italiana: una valorizzazione che si ritrova nelle 130 referenze ortofrutta e nelle sue oltre 30 marche esclusive”.

Il maxi-gruppo tedesco da 91 miliardi di euro

Il marchio Aldi fa parte del gruppo Aldi Sud, multinazionale tedesca della grande distribuzione presente con più di 6.500 punti vendita in 11 Paesi e 4 continenti, per un totale di 155mila dipendenti. Nel 2019 il gruppo ha fatturato 91 miliardi di euro, secondo competitor europeo dopo Lidl (altro marchio tedesco, ma da 113 miliardi). Aldi è presente in Italia dal 2018, con 117 punti vendita totali: in Lombardia già se ne contano 36, di cui 8 in provincia di Brescia. L'ultimo ha aperto solo pochi giorni fa a Moniga, sul lago di Garda.