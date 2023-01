I luoghi da visitare nel 2023? Per il New York Times c'è anche Brescia

Riflettori su Brescia e Bergamo capitali della Cultura, anche oltre oceano. Il New York Times ha infatti inserito le due città lombarde nell'elenco dei "52 Places to Go" edizione 2023, tradotto: i luoghi assolutamente da visitare nel corso di quest'anno. In buona, buonissima compagnia: dal Montana al Quebec, dalla railroad dell'Alaska a Taipei, Indonesia, Cuba, Madrid, il Ghana, Londra, Morioka (Giappone) e la Monument Valley (questi ultimi rispettivamente al primo, secondo e terzo posto). Per i più curiosi: la lista completa è consultabile (in inglese) a questo link. E per chi ha memoria: non è la prima volta che il NYT parla della nostra città.

Brescia capitale della Cultura 2023

Certo, una bella soddisfazione: e che potrebbe portare, chissà, anche qualche turista da lunga distanza (dal lago di Garda già segnalano il gradito ritorno degli americani). Intanto è scattato il conto alla rovescia: a Brescia l'inaugurazione sarà venerdì 20 gennaio, presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Bello pensare che per Bergamo e Brescia sarà un'annata memorabile.

Lo dice anche il New York Times: "Più 100 progetti artistici, eventi musicali e teatrali anche all'aperto, passeggiate e nuove piste ciclabile", scrive Julie Besonen parlando dell'iniziativa. Può essere l'occasione per "tracciare una nuova via dopo la tragedia del coronavirus, per le due città più devastate dalla pandemia".

Cosa vedere (e fare) a Brescia e Bergamo

Ma cosa c'è da vedere (e da fare) a Bergamo e Brescia per gli americani? "Bergamo si distingue per la sua antica Città Alta e la moderna Città Bassa - scrive ancora Julie Besonen - Le due sono collegate da strade strette, una funicolare e un sentiero". Brescia dista "circa 30 miglia a sud-est, un bel crocevia di siti romani, medievali e rinascimentali".

Spazio all'enogastronomia, un cult: "Il cibo eccezionale - si legge - è un'altra imperdibile attrazione: siamo in Italia, dopotutto". Qualche anticipazione culinaria per gli appassionati? Dalla polenta taragna ai casoncelli conditi con burro e salvia, "piccoli miracoli di pasta che dimostrano quando può essere ancora bella la vita". Il claim di Brescia e Bergamo, in sintesi: "Teatro all'aperto, arte, musica e prelibatezze locali, in un crocevia di culture".