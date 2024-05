Brescia è tra le peggiori città italiane per la movida e il divertimento. Si piazza in realtà a metà classifica, al venticinquesimo posto su un totale di 50 città prese in esame: ma è comunque (quasi) nella parte bassa della graduatoria, e il punteggio complessivo – calcolato sulla misura di vari fattori – è ben lontano dalla sufficienza, con un “voto” di 3,78 (su 10) a fronte dell’eccellenza sfiorata di Roma e Milano (entrambe a quota 9,5) e ai voti di Firenze (6,94), Napoli (6,51) e Venezia (6,27), rispettivamente al terzo, quarto e quinto posto in Italia.

Lo rivela l’ultimo studio pubblicato da BonusFinder Italia, che ha analizzato le 50 città più grandi d’Italia (Brescia in tal senso è al sedicesimo posto) tenendo conto di diversi fattori che caratterizzano l’esperienza di divertimento, tra cui il numero di bar e ristoranti, la disponibilità di hotel, la presenza di club e discoteche, il prezzo medio degli alberghi, i costi di trasferimento da e per gli aeroporti (per i più curiosi: a questo link l'approfondimento completo).

Movida: la classifica italiana

Roma e Milano si piazzano al primo posto, come detto, con un punteggio di 9,5 su 10. Con oltre 10mila bar e ristoranti e quasi 9.600 a Milano, e decine di night club e discoteche (34 a Roma e 27 a Milano), le città offrono un’ampia gamma di opzioni per la movida. Nota dolosa, i prezzi degli alberghi: sono tra i più alti dello studio e si aggirano intorno ai 300 euro. I prezzi dei cocktail seguono la stessa tendenza, non meno di 10 euro in media a Roma, 12 euro a Milano.

Sul gradino più basso del podio c’è Firenze (punteggio di 6,9 su 10). Rinomata per la sua bellezza artistica e architettonica, Firenze non delude quando si tratta di divertimento: 2.700 bar e ristoranti, 12 club e discoteche, cocktail a 8 euro, prezzi medi degli alberghi a 270 euro. Al quarto posto c’è Napoli (più di 5mila bar e ristoranti, 2.800 hotel, 11 discoteche) e al quinto Venezia (1.431 bar e ristoranti e 6 discoteche, ma alberghi molto cari: 309 euro a notte, in media).

A completare la Top 10 anche Modena, Rimini, Torino, Palermo e Verona. Tra le peggiori in graduatoria, in fondo alla Top 50, ci sono città come Foggia, Terni, Sassari, Forlì, Ancora, Reggio Calabria. Brescia è al venticinquesimo posto: in città si contano 1.355 locali tra bar e ristoranti (non male), 105 hotel, cocktail in distribuzione a non meno di 8 euro, prezzi medi degli alberghi a quota 104 euro per notte.