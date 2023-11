Addio auto: come sarebbe Brescia se tutte le strade fossero ciclabili

Come sarebbe la città di Brescia se tutte le strade fossero piste ciclabili? Domanda da fantascienza, progetto irrealizzabile sia chiaro. Ma è lecito, ogni tanto, volare con la fantasia. Ispirati dai colleghi di MilanoToday, abbiamo approfittato anche noi dell'intelligenza artificiale di Dutch Cycling Lifestyle, un tool (disponibile a questo link) che permette di rielaborare una strada, pescata direttamente dallo Street View di Google Maps, come fosse interamente una pista ciclopedonale. Tradotto: niente più automobili, ma solo biciclette e pedoni.

Addio alle auto: ciclabili, fiori e tavolini

Abbiamo scelto alcuni dei luoghi più caratteristici (e trafficati) della città: fantascienza, dicevamo. Però i risultati – magari con qualche pecca inevitabile nel rendering: ma è la stessa Dutch Cycling Lifestyle a chiedere scusa in anticipo, “la nostra intelligenza artificiale (AI) sta imparando”, scrivono – non sono niente male. Soprattutto per Via Milano, all'altezza della Caffaro: nel nostro personale elenco c'è anche Via Orzinuovi, alla rotatoria all'incrocio con Via Dalmazia fronte centro commerciale Flaminia, e ancora il grande incrocio di Viale Venezia quando si avvicina a Piazzale Arnaldo, infine (forse la più provocatoria di tutte) l'imbocco della galleria Tito Speri che si trasforma in una piccola piazza, con tanto di plateatici, sedie e tavoli. Buona visione.

Via Milano

Viale Venezia

Via Orzinuovi

Galleria Tito Speri