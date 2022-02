Carburanti, la stangata: benzina già sopra i 2 euro, i più economici in città

Sembra passata un'eternità, e invece sono meno di due anni: il report di maggio 2020 raccontava di come, all'epoca, i prezzi dei carburanti fossero abbondantemente inferiori all'euro e mezzo al litro, sia che si trattasse di benzina o diesel. Oggi non è così, anzi: con il caro-carburanti di queste settimane i prezzi sono saliti alle stelle, ormai non così lontani dai record negativi dai tempi dell'entrata in vigore dell'euro.

Quanto costa la benzina a Brescia?

La mappa dei distributori di Brescia parla chiaro: parlando di benzina verde, è difficile trovare aree di servizio che abbiano un prezzo self inferiore agli 1,8 euro al litro, e diventa raro, anzi rarissimo trovare qualcuno che scenda sotto gli 1,7 euro. Stesso discorso per il diesel: in buona parte dei casi anche i prezzi self raggiungono e superano gli 1,7 euro al litro; facendo una media per la verde, invece, ci stiamo pericolosamente innalzando verso quota 1,9 euro. Il prezzo "servito", per la verde, è ormai sopra i 2 euro.

La mappa delle aree di servizio

Nella tabella in fondo pagina sono disponibili quasi tutti i benzinai della città, che sono quasi una settantina: non tutti sono presenti però, in quanti l'ultimo aggiornamento sul prezzo self dei carburanti risaliva al gennaio scorso. I valori di benzina e gasolio sono raccolti tramite l'Osservaprezzi carburanti del Ministero dello Sviluppo economico.

I benzinai della città sono disposti in ordine di aggiornamento: ovvero, il primo della lista ha comunicato i dati al Ministero solo poche ore fa, il 14 febbraio, l'ultimo invece lo ha fatto il 2 febbraio scorso.

La tabella con tutti i benzinai