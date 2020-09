Apre nuovo supermercato: maxi-store da 3.800 mq aperto tutti i giorni

Ha aperto i battenti giovedì mattina – 17 settembre il nuovo maxi-store “Il Mio Gigante” di Brescia, in Via Valcamonica 15 (quartiere Sant'Anna) negli spazi dell'ex IperSimply, in uno dei punti vendita storici della città. Il cambio di veste fa parte della riorganizzazione dei supermercati a marchio Auchan (e derivati, appunto come Simply) che negli ultimi mesi hanno ceduto store e strutture sia alla Conad che ad altri marchi della grande distribuzione (come Carrefour e Il Gigante). Sempre a Brescia, e solo pochi giorni fa, è stato inaugurato anche il nuovo Lidl di Via Zara.

Nuovo maxi-store da 3.800 mq

Il nuovo supermercato si sviluppa per oltre 3.800 metri quadri di superficie di vendita, con 16 casse (10 tradizionali e 6 self service) e un parcheggio coperto da 200 posti auto: sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.30 e la domenica dalle 8.30 alle 20. Il punto vendita è attrezzato con reparti di cucina, gastronomia, macelleria, ortofrutta, pescheria, panetteria e pasticceria, rosticceria e pure un angolo cartoleria.

Prodotti locali, biologici e vegani

La società ribadisce in una nota il suo claim di “Specialisti del fresco”. E non solo: nel vasto assortimento di prodotti trovano posto approfondimenti tematici con i prodotti locali dei territori della Franciacorta e delle valli bresciane, il comparto dei prodotti biologici, senza glutine e vegani. Completano l'offerta gli oltre 1.200 prodotti a marchio Il Gigante.

Il Gruppo Il Gigante, storico brand milanese, nasce a Sesto San Giovanni nel lontano 1972, l'anno dell'apertura del primo punto vendita: a dare il via al primo supermarket una holding composta dall'attuale presidente Giancarlo Panizza e altri 29 commercianti. Ad oggi il Gruppo conta più di 5mila dipendenti e oltre 60 punti vendita, localizzati in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna.