Ruspe al lavoro, si abbatte l'ex fabbrica: cosa verrà dopo l'Ideal Standard

In Via Milano a Brescia sono iniziati i lavori di abbattimento dell'ex Ideal Standard, un "colosso" di archeologia industriale che insieme all'Ideal Clima (dove sta prendendo forma il nuovo Teatro Borsoni: lavori in ritardo rispetto a quanto preventivato nel 2020, ma l'obiettivo è concludere l'opera entro l'autunno) faceva parte di un solo grande comparto dismesso, da oltre 200mila metri quadrati di cui 120mila coperti. "Un altro tassello importante nella rigenerazione di Via Milano grazie al progetto Oltre la Strada", fa sapere il Comune che ha invitato giornalisti e telecamere al primo giorno di cantiere.

Cosa verrà dopo l'Ideal Standard

La prima fase dei lavori riguarda la palazzina degli uffici e durerà circa un mese: serviranno invece circa quattro mesi per abbattere l'insediamento industriale (il primo a Brescia) che interesserà una superficie di circa 6.500 metri quadrati (in un'area che complessivamente supera gli 85mila). Al posto dell'ex fabbrica sorgerà un parco fotovoltaico, il primo parco fotovoltaico urbano d'Italia: se ne occuperà A2A, che prevede una parziale operatività probabilmente entro le prime settimane del 2024, con una capacità produttiva a pieno regime di 6 MWh (Megawattora).

Non solo: a fianco del parco fotovoltaico ci sarà spazio per allestire una sorta di "centro logistico culturale", cioè una struttura che potrà essere adibita a magazzino per le attività del vicino nascente teatro o di Brescia Musei o di altre realtà/attività comunali e non solo. Potrà inoltre ospitare laboratori e altre iniziative. In programma c'è anche una nuova pista ciclopedonale che dalla zona ex Ideal Standard proseguirà in direzione sud fino alla stazione di Borgo San Giovanni.

Anche l'intervento all'ex Ideal Standard, come detto, fa parte del più ampio progetto Oltre la Strada: cinque anni (e oltre 50 milioni di euro tra pubblico e privato) per trasformare la periferia del comparto Milano "in un quartiere rinnovato, vitale, attrattivo: un importante progetto infrastrutturale, urbanistico e socio-culturale", che incrocerà la vita e le storie di circa 20mila residenti.