All you need is love: la città invasa da centinaia di rose per San Valentino

All you need is love. Gradita sorpresa per centinaia di bresciani nel giorno di San Valentino: grazie all'iniziativa di Cecilia Paganini, nota come la Fiorellaia, è stato un vero fiorire di rose rosse sulle auto parcheggiate e sulle porte delle case. I fiori sono stati accompagnati da un semplice ma forte messaggio: “Un gesto d'amore libero e incondizionato per te – scrive la Fiorellaia – come la natura dell'amore, che non fa differenze e non chiede spiegazioni. Il sentimento che scaturisce da un gesto semplice è la forma più pura di amore libero. Diventane portavoce. Buon San Valentino”.

Cecilia Paganini ha voluto così fare un regalo alla sua amata città e ai suoi (altrettanto amati) concittadini. Nella notte tra il 13 e il 14 febbraio, infatti, con il suo team e vari amici ed esponenti di varie associazioni come Arcigay e Uisp, ha scatenato questa romantica forma di guerrilla marketing “per un messaggio d'amore puro e universale”, spiega: “Tutti meritano di amare e di essere amati. L'amore non ha limiti e dovrebbe essere celebrato in tutte le sue forme”.

Il negozio della Fiorellaia

Per la cronaca, i novelli cupidi si sono ritrovati in Piazza Loggia nella tarda serata di martedì: si sono poi divisi le zone del centro storico dove hanno posizionato le rose approfittando del silenzio della notte. “L'amore è un dono prezioso da coltivare e celebrare ogni giorno, non solo il 14 febbraio”, conclude la Fiorellaia: il suo negozio (già cult) si trova al civico 43 di Via Milano, uno spazio polifunzionale suddiviso in tre livelli (il negozio, il laboratorio e l'ufficio creativo). L'intero spazio è affittabile per shooting o eventi privati: nel portfolio di Cecilia Paganini tanti eventi, shooting, collaborazioni e matrimoni.