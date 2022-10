Star hollywoodiane e (tante) comparse bresciane: le foto dal set in Piazza Vittoria

Ciak, si gira: anzi, sipario. E' già tempo di smontare le tende per il set di Piazza Vittoria (e dintorni) per qualche giorno teatro delle riprese del nuovo film di Michael Mann, "Ferrari", la biopic dedicata alla vita di Enzo Ferrari che uscirà nelle sale probabilmente nel 2023. La tanto attesa sfilata dei vip si è conclusa (quasi) nel migliore dei modi: erano già stati avvistati, oltre al regista, sia Adam Driver (che interpreta proprio Enzo Ferrari) che Patrick Dempsey, volto noto al grande pubblico grazie a Grey's Anatomy e oggi idolo senza tempo per sfegatate ragazzine, donne in carriera e attempate signore. Appena più delusi, però, i maschietti: a Brescia Penelope Cruz proprio non si è vista.



La carovana di Hollywood a Brescia

Cronaca dal set, nella due giorni (senza sosta) di ciak e riprese. Avviati nel cuore della notte, con la partecipazione di decine e decine di comparse, aspiranti attori costretti a una levataccia di quelle storiche (pronti per entrare in scena già dalle 3 del mattino) pur di qualche meritato attimo di celebrità, e poi via a lavorare dall'alba al pomeriggio inoltrato. Il liberi tutti, infatti, è arrivato solo dopo le 16.30 di lunedì.

La carovana di Hollywood ha stregato Brescia, e non poteva che essere altrimenti. In città - agghindata di tutto punto - sono state girate alcune scene che narrano della 1000 Miglia del 1957, l'ultima gara classica: fu vinta da Piero Taruffi, il pilota Ferrari interpretato da Dempsey, in quella che sarà la più tragica edizione della Freccia Rossa. La vettura di Alfonso de Portago (anche lui alla guida di una Ferrari) provocherà un pauroso incidente a causa di una gomma esplosa, con una decina di morti (oltre al pilota anche il navigatore, e poi gli spettatori tra cui dei bambini) in terra di Guidizzolo. L'ultimo atto della gara vera e propria che poi riprenderà forma, decenni dopo, come la rievocazione (e gara di regolarità) che conosciamo oggi.

Piazza piena prima ancora dell'alba

La piazza si è riempita prima ancora dell'alba: è stato così per tutto il giorno. Transenne, divieti, accessi interdetti: in tanti hanno potuto assistere alle riprese solo da lontano. Hanno passeggiato tra i vip anche il sindaco Emilio Del Bono, la sua vice Laura Castelletti, l'assessore Miriam Cominelli: "Riprese in corso, Hollywood a Brescia - ha scritto il sindaco sui social - Sul set del film Ferrari ho incontrato Michael Mann, il regista che racconterà la vita di Enzo Ferrari. Lunedì il ciak in Piazza Vittoria con Adam Driver, nel ruolo del protagonista, e Patrick Dempsey, che interpreta il pilota Piero Taruffi". Per qualche ora anche Cinecittà ha provato un po' di indivia. Ma non è ancora finita: la troupe, gli attori (chissà quali: ci sarà la bella Penelope?) torneranno a Brescia per un bis. Date e orari da definire.