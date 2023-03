A Brescia apre il più grande rivenditore di scarpe d'Europa

Ha aperto a Brescia, negli spazi del Triumplina Retail Park (Via Triumplina 43), il nuovo store Deichmann, il più grande rivenditore di scarpe in Europa. Giovedì 16 marzo l'inaugurazione: per l'occasione, e fino al 19 marzo, è valida la promozione 3x2 su tutti gli articoli. Lo store occupa una superficie di 560 metri quadrati: al suo interno una gamma completa di modelli di scarpe, al lavoro un team esperto e preparato.

Presente in Italia dal 2008, Deichmann conta attualmente 100 store monomarca e uno shop online. Il portfolio dei prodotti spazia dai classici uomo, donna e bambino fino alle collezioni del momento, le capsule collection firmate da testimonial o internazionali, accessori moda come borse, sciarpe, cappelli, calze, t-shirt e felpe, e ancora prodotti per la cura delle scarpe e per il supporto e il sollievo del piede.

Il nuovo store di Brescia

La collezione sneaker si caratterizza per la varietà di modelli sportivi e fashion venduti su licenze di marchi premium e sport come Adidas, Nike, Puma, File, Reebok, Asics e Skechers. Nei negozi Deichmann anche un vasto assortimento di modelli kids (per bambini): sul fronte e-commerce, tra i pionieri del suo utilizzo nel continente, l'azienda continua a perseguire la strategia di offerta di servizi omni-channel, che combinano lo shopping in negozio con gli acquisti online. Tra questi lo "Ship to Home": i clienti che non trovano il numero o il colore del modello di scarpe in negozio possono ordinarlo e riceverlo a casa senza costi di spedizione. Il nuovo store bresciano è aperto tutti i giorni da lunedì a domenica dalle 9 alle 20.

I numeri di Deichmann

Il gruppo Deichmann SE, quartier generale a Essen (Germania), è stato fondato nel 2013 ed è tuttora controllato (al 100%) dalla famiglia fondatrice. L'azienda è leader in Europa nel mercato retail delle calzature: operativa in 31 Paesi con 4.500 negozi, 40 online shop e uno staff di oltre 46mila dipendenti. Oltre ai negozi a marchio Deichmann, il gruppo è proprietario della catena MyShoes, rappresentata in Svizzera da Dosenbach, Ochsner Shoes e Ochsner Sport, in Olanda e Belgio da vanHaren, negli Stati Uniti da Rack Room Shoes e Off Brodway: controlla infine il gruppo Snipes, con negozi e shop virtuali in Europa e negli States. Nel 2021 il fatturato ha superato i 6,2 miliardi di euro.