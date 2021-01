Le 10 cose da vedere in provincia di Brescia

Siamo ancora qui, un anno dopo. Tutto è cambiato con la pandemia da coronavirus, e chissà se mai potremmo tornare alla nostra vita di prima. Ma non cambiano le bellezze della nostra provincia: tanti, tantissimi gioielli da scoprire, da fotografare e perché no – come suggerisce VisitBrescia – da “Instagrammare”. Vediamo allora quali sono le dieci cose da vedere, almeno una volta nella vita, in lungo e in largo nel territorio bresciano.

Brescia: patrimonio Unesco

Passeggiando lungo Via Musei, a Brescia, incontriamo il complesso monumentale di San Salvatore e Santa Giulia, inserito nell'area Unesco della Brixia Storica. Tra le meraviglie da non perdere la Croce di Desiderio, capolavoro dell'oreficeria longobarda del IX secolo che si erge tra gli splendidi affreschi della Chiesa di Santa Maria in Solario.

Lago di Garda: Sirmione e il castello

Punto d'accesso al centro storico della rinomata cittadina gardesana, il Castello scaligero di Sirmione è una delle fortezze meglio conservate d'Italia. Assai suggestiva la darsena, magnifico esempio di fortificazione portuale del XIV secolo.

Valle Camonica: le incisioni rupestri

Parliamo dei celebri “pitoti”: con i suoi otto parchi di incisioni rupestri, anche questi dichiarati Patrimonio dell'umanità dall'Unesco, la Valle dei Segni racchiude tracce preistoriche di importanza mondiale. Le più antiche risalgono addirittura a oltre 10mila anni fa.

Lago d'Iseo: Montisola

Poetica e riservata, si erge nel mezzo del lago d'Iseo la bellissima Montisola: un gioiello ricco di borghi caratteristici e pittoreschi, oltre che di rilassanti itinerari immersi nella natura. Imperdibile il panorama del Santuario della Madonna della Ceriola.

Lago d'Idro: Bagolino

Arroccato lungo la strada che dal lago d'Idro porta in Maniva, Bagolino è una perla che merita assolutamente una visita. Famoso per il celebre formaggio – il Bagòss – e per l'altrettanto celebre carnevale, il piccolo Comune vanta uno dei luoghi di culto più grandi e importanti per opere artistiche di tutta la provincia: è la chiesa di San Giorgio, nota anche come la “cattedrale di montagna”.

Lago di Garda: la Strada della Forra

Circondata dalle montagne e a strapiombo sulle acque del Benaco, la Strada della Forra – sul lago di Garda – collega la riviera fino allo splendido borgo di Tremosine. Memorabile la citazione del defunto Winston Churchill, che non esitò a chiamarla “l'ottava meraviglia del mondo”.

Franciacorta: filari e vigneti

Altro viaggio obbligato, la Franciacorta: è qui che la tradizione enogastronomica, nota in tutto il mondo per le bollicine del prelibato Franciacorta, s'incontra con le eleganti colline puntellate da vigneti. Il risultato: panorami eccezionali e mozzafiato, che nulla hanno da invidiare alla Toscana.

Valle Camonica: le Case di Viso

Di nuovo in Valle Camonica, alla scoperta dello stupendo borgo alpino delle Case di Viso, frazione di Ponte di Legno: è luogo ideale per una bella passeggiata in famiglia, e che ancora oggi conserva (quasi) intatto il fascino delle sue antiche case in muratura, dall'architettura unica al mondo.

Valtrompia: il Monte Guglielmo

Alto quasi duemila metri, il Monte Guglielmo – conosciuto nel Bresciano come Golèm – s'innalza dalla Valtrompia ma permette di osservare, dalle sue cime, spazi che sembrano infiniti dal lago d'Iseo alle Dolomiti. Per questo è nota come “la montagna dei bresciani”: con la sua maestosità garantisce scatti incredibili in qualsiasi stagione.

Bassa Bresciana: il castello di Padernello

Ultima tappa, nel cuore della Bassa: il castello di Padernello, frazione di Borgo San Giacomo, è uno dei tesori più visitati della pianura bresciana, e racconta una storia plurisecolare dal medioevo ai giorni nostri. Tutta da scoprire anche la leggenda della Dama Bianca: si dice che il suo fantasma aleggi ancora tra le mura del maniero.