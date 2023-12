Brescia e Bergamo capitali da record: 11,6 milioni di visitatori

Brescia e Bergamo capitali della cultura.. da record. Entro la fine dell'anno le due città avranno accolto circa 11,6 milioni di visitatori provenienti da tutta Italia e da Paesi esteri come Germania, Spagna, Svizzera, Francia e Gran Bretagna, da destinazioni intercontinentali come Stati Uniti, Cina e India: si tratta di un aumento di circa il 40% rispetto allo stesso periodo del 2022. Ancora meglio le presenze turistiche (i pernottamenti), che si attestano a +41,7% nei primi 9 mesi di quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2022. Raddoppiati gli ingressi agli info point turistici: +100% sul 2022 con circa 164.700 ingressi registrati nel corso dell'anno.

I numeri della Capitale

La cultura dei musei: in base agli ingressi registrati all'Accademia Carrara, alla Gamec, al Museo delle storie e al Museo di scienze Caffi a Bergamo, e ancora al Museo Santa Giulia e al Parco archeologico, alla Pinacoteca Tosio-Martinengo e all'area del castello per quanto riguarda Brescia, si registrano oltre 943mila visitatori, in aumento del 92% rispetto allo stesso periodo del 2019. La cultura dei teatri: il Teatro Donizetti a Bergamo, il Centro Teatrale Bresciano e il Teatro Grande a Brescia hanno venduto 331.513 biglietti nel 2023, erano stati 252.348 nel 2019.

Nell'anno delle capitali della Cultura sono stati organizzati più di 2.500 eventi e 238 rassegne, coinvolgendo oltre alle istituzioni anche 820 associazioni e organizzazione, e soprattutto più di un migliaio di volontari che si sono messi a disposizione delle due città regalando circa 31mila ore di volontariato.

Le parole dei sindaci

La festa è finita, o quasi. Martedì 19 dicembre al Teatro Grande a Brescia (e al Donizetti a Bergamo) la cerimonia di chiusura di Bergamo Brescia 2023: tempo di bilanci, con lo sguardo al domani. “Bergamo Brescia 2023 – spiega la sindaca Laura Castelletti – ha prodotto numeri entusiasmanti per quanto riguarda il turismo e la fruizione culturale. Ma, soprattutto, ha posto le basi per una collaborazione fra le città e i territori che è orientata al futuro. Il primo progetto che verrà inaugurato nel 2024 è la Ciclovia: un percorso ciclopedonale che unirà le due città attraversando 24 Comuni fra le due province. L'inaugurazione ufficiale è prevista per aprile”.

“L'anno di Bergamo Brescia capitale italiana della Cultura è terminato ufficialmente oggi (il 19 dicembre, ndr) – le parole del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori – ma la collaborazione tra le nostre città è destinata a proseguire. Il bilancio di questo 2023 ha superato ogni attesa, parlano i numeri: un entusiasmo che ha coinvolto cittadini e territori a dimostrazione che il legame con e tra i nostri territori è più vivo che mai. Tra i progetto che diventeranno concreti nel 2024 c'è anche la Ciclovia della Cultura. Bergamo e Brescia stanno scrivendo il futuro, insieme”. La cultura non si ferma: la capitale 2024 sarà la città di Pesaro.