Apre a Brescia la Bottega della Leonessa: è la prima in provincia

Stile e artigianato s'incontrano nella nuova “Bottega della Leonessa” al civico 12 di Corso Magenta: è il primo negozio bresciano di Velasca, brand italiano di scarpe artigianali con un modello di business che fa leva sull'omnicanalità tra vendite online e offline. Il nuovo negozio si chiama appunto La Bottega della Leonessa: è un chiaro riferimento (e un omaggio) alla Leonessa d'Italia, il modo con cui Giosuè Carducci definì la città per il coraggio dimostrato nel 1849, durante le dieci giornate di rivolta contro gli austriaci.

A Brescia apre dunque la quindicesima bottega del brand, tra Italia ed estero: Velasca conta infatti 12 negozi fisici in Italia – tra Milano, Roma, Torino, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo e adesso anche Brescia – e tre all'estero (a Parigi, Londra e New York).

Le Botteghe Velasca, più di un negozio

“Nonostante Velasca sia un brand nato digitale – fa sapere l'azienda in una nota – i due fondatori Enrico Casati e Jacopo Sebastio immaginano il futuro del retail come l'integrazione tra online e offline. Le botteghe Velasca sono infatti pensate per essere non solo semplici negozi, ma veri e proprio luoghi d'incontro per la numerosa community del brand, che si conferma in continua crescita anche grazie a un'accurata e coinvolgente comunicazione digitale”.

E ancora: “Nei negozi Velasca l'atmosfera, il design e il personale sono perfettamente in grado di rievocare e trasmettere quei valori di autenticità, semplicità, dedizione e amore per il bello che caratterizzano ogni creazione Velasca. Questo per consentire ai clienti di vivere un'esperienza alla scoperta del bello e fatto bene all'italiano, superando il semplice iter di acquisto di un prodotto in negozio”.

Perché Velasca anche a Brescia

Il nuovo negozio è aperto dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.30. Ma perché anche a Brescia? “Una città viva, ricca di arte e fascino architettonico – spiegano i fondatori Casati e Sebastio – Tutte queste caratteristiche, unite ai dati che abbiamo raccolto e analizzato attraverso la nostra piattaforma di e-commerce, ci hanno convinto a sceglierla come seconda piazza in Lombardia per aprire una Bottega Velasca con la linea uomo. Nel giorno dell'apertura, infatti, abbiamo avuto conferma dell'apprezzamento dei bresciani per i valori della nostra azienda e le peculiarità delle nostre calzature. Con questa nuova bottega puntiamo a raggiungere ancora più persone nella nostra community”.