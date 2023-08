La storia che ritorna, con un calice in centro: è il solo e unico Biopirlo

Fenomenologia del Biopirlo, volutamente con la B maiuscola: una ricetta antica, che si perde nella notte dei tempi, rivisitata in chiave moderna e servita in esclusiva – non solo al tavolo o al banco, ma anche da asporto e per servizio catering – al già mitico Bistrot Il Mandorlo di Brescia, in San Faustino, che per la cronaca proprio quest'anno festeggia il suo primo decennio di attività. Dietro al bancone Fabio Tagliani e la socia Lilia, garanzia di affidabilità: lui specialista della riscoperta enogastronomica, lei professionista della Latte Art. Servizio completo, ça va sans dire.

La storia del Biopirlo

Il Biopirlo nasce da un'antica preparazione chiamata El Vansòt, il dolce tipico della domenica sul lago di Garda ricavato dalla spremitura e macerazione degli avanzi di bucce d'arancia, limone e cedro che all'epoca le massaie andavano a ritirare in una distilleria locale. L'estratto che si otteneva veniva anche aggiunto per correggere il vino bianco prodotto ai quei tempi e in quei luoghi: “Un vino che da solo era di fatto imbevibile – racconta Tagliani – e per renderlo tale si aggiungeva il Vansòt. Il nome originale era bianco sporco, ma noto anche come Risvultì (risvoltino, ndr)”.

Da quell'esperienza secolare è arrivato il Biopirlo di oggi: “La ricetta attuale, ovviamente segreta – continua Tagliani – ricalca quella dell'epoca: le bucce degli agrumi del Garda (limone, arancio e cedro) vengono lasciate macerare, con aggiunta di spezie”. Il risultato è da provare: in carta (e sui cartelloni che si vedono dalla strada: è il marchio di fabbrica del Bistrot Il Mandorlo) il Biopirlo si serve con metà mistura e metà vino spumante, più una fetta di arancia. Per comporre l'opera al bistrot, giusto dirlo, si usa il Franciacorta della cooperativa sociale Cascina Clarabella, fatto con uve biologiche.

Il salame sul bicchiere

Biopirlo, l'ebbrezza del Garda. Oppure: la storia che continua. Sono i claim che accompagnano il prodotto, ad opera di un gardesano doc: “Lavoro a Brescia ma vivo a Gardone Riviera, sono gardesano da sempre – dice ancora Fabio Tagliani – ed è sul lago che ho imparato il mestiere, anche grazie a mio nonno e ai miei genitori Bibiana e Mino: sono loro ad aver ispirato la ricetta di oggi”. Una storia, come detto, che si perde lontano, molto lontano: “Più di un secolo fa, prima ancora che si diffondesse il Campari. Le prime volte che si beveva il bianco sporco fatto con il Vansòt c'erano ancora la carrozze: fuori dalle osterie, per evitare che il bicchiere di sporcasse di polvere, sul calice veniva posata una fetta di salame. Un'idea che riprese anche mia madre: ma lei ci metteva anche formaggio e acciuga”.

Non solo Biopirlo

Non solo Biopirlo: a Il Mandorlo si viaggia al ritmo di colazioni, pranzi veloci e merende. Da segnalare il restyling della pasta cacio e pepe, con tombea di Valvestino e pepe verde, o la carbonara con spezie aromatiche (tra cui ancora il pepe verde). Ma pure il gelato artigianale, 100% biologico: dal Vansòt nasce il Carmine Cream, che si trova anche in alcuni ristoranti della città come La Vineria, dai sapori del Garda il Verdelago, a base di menta bianca, basilico, mandorla e pistacchio. Anche il nome del bistrot è un omaggio alla storia del gelato: Il Mandorlo, appunto, pianta siciliana, la terra dove si narra sia nato (per caso, chissà) il primo gelato moderno.

“Voglio continuare a sentirmi un pioniere, ovvero qualcuno che va alla ricerca di nuovi sapori ed esperienze prima degli altri”, sorride Fabio. Al suo fianco c'è Lilia, altro sorriso: “È la persona che ha fatto tornare in vita il locale dopo la brutta esperienza del Covid”. Il peggio è passato, il futuro sarà un piacere: con un calice di Biopirlo, perché no.