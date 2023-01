"Crescere insieme": l'inno ufficiale di Brescia e Bergamo cantato da 5mila bambini

"Crescere insieme": non sarà più solo lo slogan di Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura 2023, ma anche l'inno ufficiale della manifestazione. Verrà celebrato (e cantato e suonato per la prima volta) sabato 21 gennaio in occasione della cerimonia di inaugurazione, sia nelle piazze di Brescia e Bergamo che in altri Comuni della provincia, e nello specifico Desenzano del Garda, Iseo, Paderno Franciacorta, Passirano, Rodengo Saiano, Gussago, Ospitaletto, Trenzano, Corzano e Montirone. Sincronizzate gli orologi: l'appuntamento sarà allo scoccare delle 11.

La canzone "Crescere insieme"

Il brano sarà eseguito nelle due piazze principali di Brescia e Bergamo, con la partecipazione di oltre 5mila bambini, 2mila a Brescia e 3mila a Bergamo. che saranno accompagnati da un gruppo di giovani coristi e dall'orchestra giovanile Musical-Mente: l'iniziativa coinvolgerà anche i bambini delle scuole primarie dei municipi citati poche righe fa, con eventi in presenza diffusi in tutta la provincia (a Desenzano l'appuntamento sarà in Piazza Malvezzi: attesi più di 200 bambini).

La scrittura e la messa in musica di una canzone originale per l'inaugurazione di Bergamo Brescia 2023 è stata affidata all'associazione Musical-Mente, che vanta sedi nei capoluoghi ma anche altri 11 distaccamenti in provincia. Il brano, intitolato appunto "Crescere insieme", è un testo scritto a quattro mani dalla bresciana Paola Ceretta (direttrice di Musical-Mente) e dal bergamasco Cristian Rocco: è stato composto raccogliendo le parole create e suggerite dai bimbi di Bergamo e Brescia.

Gli eventi in provincia

"L'obiettivo - fanno sapere da Musical-Mente - è quello di rendere partecipe anche la provincia di Brescia con i suoi Comuni, scuole, cittadini, famiglie e bambini all'inaugurazione di apertura dell'anno Bergamo Brescia Capitale italiana della cultura. Per fare questo è stato organizzato un evento unico, partecipato, condiviso e inclusivo per tutti e per tutto il territorio provinciale, per contribuire a valorizzare, far conoscere e promuovere l'identità della Lombardia e delle città di Brescia e Bergamo".

Ogni singolo evento di ogni Comune verrà ripreso e trasmesso in diretta tramite pagine Facebook e Youtube dedicate: i Comuni e le scuole potranno inoltre condividere le dirette sui loro canali social. Ad oggi, in provincia, hanno già aderito 10 municipi, 9 istituti comprensivi e 2 scuole dell'infanzia. Porte aperte a tutti i bambini, non solo delle scuole aderenti: tutti potranno raggiungere le piazze e partecipare.

"Crescere insieme": il testo in anteprima

Pubblichiamo in anteprima il testo del brano "Crescere insieme", inno ufficiale di Bergamo Brescia 2023.

In questo istante intenso

Canto il valore immenso della mia città

BergamoBrescia, sarà!

La Storia tra i palazzi

Le piazze dei ragazzi e la musica che va

Tra i parchi qua e là

La mia città è bellissima

E con la tua, fantastica

Crescere insieme in un sogno,

una nuova realtà.

Marciapiedi passeggiati, mille piedi colorati Emozioni, emozioni ed i miei amici accanto

Dalle ville, dai palazzi, dai quartieri e dalle piazze costruendo nel futuro nuovi spazi

nella bassa nelle valli con i laghi, monti, fiumi come puzzle, come nuovi arazzi

Trasformando la paura in energia rigenerata che ora brilla e riluce tutti i pezzi!

E in questo istante intenso

ma che fortuna, penso

per chi vive qua

BergamoBrescia, città

Musei per imparare

Teatri per star bene e al lavoro si va con la bici o col tram

La mia città è bellissima

E con la tua fantastica

Capitale di sogni, di idee e di nuove realtà

La tua città è bellissima

E con la mia, fantastica

Crescere insieme in un sogno che oggi è realtà

Crescere insieme in un sogno

la nostra città!