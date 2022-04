L'area industriale rinascerà: in arrivo negozi, ristoranti (e tanto altro)

La nuova vita dell'ex Baribbi di Brescia: spazi commerciali, area food e ristoranti, un parco pubblico, perfino una casa di riposo da 240 posti. E' il futuro dell'area industriale dismessa ormai da quasi 30 anni, in zona San Polo tra l'omonima via e Via Lonati: un tempo ospitava la Baribbi, specializzata nella produzione di veicoli antincendio, poi il fallimento e vari passaggi di proprietà nel tentativo di recuperare il sito abbandonato. Forse adesso, la volta buona.

L'ambito interessato alla riqualificazione

L'ambito interessa un'area di circa 42.500 metri quadrati. E' inserita tra i progetti speciali del Piano delle regole, per la variante al Pgt approvata nel 2016, con i seguenti obiettivi: riqualificazione di aree dismesse o sottoutilizzate e rigenerazione del tessuto urbano, sviluppo di un progetto architettonico di alto livello, insediamento di nuove funzioni che consentano processi di rigenerazione urbana, sociale ed economica.

Tra le prescrizioni previste nella progettazione la superficie lorda massima di 25.700 mq per quel che riguarda le attività commerciali e terziarie, e la realizzazione di spazi commerciali nella dimensione massima di 1.500 mq complessivi di superficie di vendita. Ma non si esclude un'eventuale deroga per favorire il recupero dell'area.

I dettagli del maxi-progetto

Ad oggi è una sola la proposta di rigenerazione accolta dal Comune, come rivela Bresciaoggi. L'operazione è promossa dalla finanziaria Alba Leasing, società ipotecaria della San Polo Real Estate (che è fallita). Il progetto prevede 21mila metri quadrati di aree commerciali, 5mila mq dedicati al terziario, un parco pubblico da 4mila mq, altri 9mila mq per la futura Rsa (da 240 posti e 5 piani, attrezzata anche con una comunità psichiatrica per minori da 60 posti letto e servizi aperti al pubblico), un'area food con ristoranti da 7mila mq, un maxi-parcheggio da 3.500 posti auto.

Come detto il progetto è stato presentato alla Loggia, che avrebbe già dato (in linea di massima) l'assenso a proseguire. Ma restano da compiere i dovuti passaggi formali, tra cui la discussione (e l'approvazione) in consiglio comunale.