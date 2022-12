Babysitter per lo shopping: i bimbi al caldo, i genitori a fare compere

Liberi di fare shopping scatenato, natalizio e non solo, senza avere il pargolo (o i pargoli) tra i piedi: è il nuovo progetto "Babysitting per lo Shopping", presentato dal Comune e realizzato dal Distretto urbano del Commercio (Duc) di Brescia Centro in collaborazione con il Ctb, il Centro Teatrale Bresciano, e la cooperativa Abibook come "partner tecnico". La fase "sperimentale" ha già preso il via dall'8 dicembre, il giorno dell'Immacolata (che è un festivo) e proseguirà fino al 31 gennaio 2023.

Il babysitting per lo shopping

Ma in cosa consiste il babysitting per lo shopping? E' una sorta di implementazione (o upgrade) di un servizio già attivato dal Ctb e riservato agli abbonati della stagione teatrale: viene definito come "un progetto di accoglienza per cittadini, turisti e visitatori, con avvio e gestione di un'area attrezzata per servizio di babysitting per bambini, utile a favorire la fruibilità delle attività commerciali e artigianali, oltre che culturali della città".

Le attività saranno infatti pianificate nei weekend e nei giorni ritenuti "strategici" durante la settimana, con particolare riferimento ai giovedì e soprattutto al 2023, l'anno che vedrà Brescia coinvolta nel ruolo di Capitale italiana della Cultura.

I genitori potranno affidare i propri bimbi, gratuitamente, a educatori professionisti che li faranno divertire con laboratori (ad esempio la realizzazione di giocattoli con materiali di recupero) e attività ludiche, in uno spazio stimolante e protetto. Lo spazio di accoglienza si trova in Piazza Bruno Boni, a due passi dal Teatro Sociale e a 2 minuti a piedi dalle vie dello shopping.

Come funziona il servizio

I genitori potranno prenotare slot di 1 o 2 ore, lasciando il proprio nominativo, recapito telefonico e nome del bimbo o della bimba: ci sarà una persona dedicata che seguirà le prenotazioni e due operatori professionali per la gestione del gruppo di bimbi. Non sono previste fasce orarie per la prenotazione, che non è obbligatoria: sarà possibile usufruire del servizio anche senza prenotare. Questo il numero da contattare (via Whatsapp) per le eventuali prenotazioni: 351 9181128.

Il servizio sarà attivo a dicembre il giovedì dalle 15 alle 19, il sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 e la domenica dalle 15 alle 19, anche alla vigilia di Natale e l'ultimo dell'anno (però solo dalle 10 alle 13). Stessi orari anche per il mese di gennaio, con l'ultimo appuntamento della fase pilota domenica 29. Per ulteriori informazioni info@ducbrescia.it.