Un palasport da 16,2 milioni di euro: Brescia sarà capitale dell'atletica italiana

Via libera della giunta comunale di Brescia al progetto definitivo per il nuovo palasport indoor che ospiterà gare ed eventi di atletica leggera, arti marziali e arrampicata: entro pochi mesi sarà redatto il progetto esecutivo, in primavera al via i lavori con un cronoprogramma di circa 2 anni di cantieri. Sono questi gli ultimi aggiornamenti sul progetto dell'impianto polivalente che sorgerà in Corso Luigi Bazoli a Sanpolino: un'opera da 16,251 milioni di euro finanziata in gran parte con un mutuo (pari a 12,114 milioni) sottoscritto dalla Loggia con il Credito sportivo e in parte dal Pnrr (per 3,5 milioni), con ulteriori 637mila euro a disposizione con il fondo Opere indifferibili.



I dettagli del progetto

Il progetto definitivo è stato trasmesso a metà dicembre dai tecnici del Raggruppamento temporaneo di professionisti a cui è stata affidata la progettazione e la successiva realizzazione: Progetto DVA di Milano, azienda mandataria, DVision Architecture di Ghedi, Progetto CMR di Milano, Dvmep di Brescia, architetto Giuseppe De Martino di Segrate, Geolamba Engineering di Milano. Sono già arrivati anche i pareri positivi (o con prescrizioni) da parte della Federazione italiana di atletica leggera, Commissione paesaggio, Comitato olimpico nazionale e Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Tutto pronto o quasi: è cominciato davvero il countdown per il cantiere.

Di tutto, di più: il nuovo impianto sarà attrezzato con pista da 60 metri e 8 corsie, anello da 200 metri con 6 corsie, spazi e attrezzature per il salto in alto, il salto in lungo e il salto con l'asta: poco meno di 1.200 i posti a sedere in tribuna, il minimo per ospitare gare e campionati nazionali, prevista anche un'ampia area per il riscaldamento, sia interna che esterna, con tunnel abbinato.

Obiettivo campionati italiani

Il plauso della Federazione: “L'obiettivo dichiarato è portare a Brescia i campionati italiani – ammette Rolando Perri, presidente Fidal Brescia: incontrato a fine anno da Bresciatoday – per rispondere alla grande fame di atletica che c'è anche in inverno. Il palaindoor di Ancona (che attualmente ospita gli Assoluti, ndr) è l'unico di queste dimensioni e nella sola stagione invernale, in circa 4 mesi, accoglie più di 40mila presenze. Questo ci fa ben sperare: in Lombardia si conta il 25% di tutti i tesserati d'Italia, a Brescia nel 2023 abbiamo registrato 41mila presenze/gara con picchi da oltre 2mila atleti”.

Via libera della giunta anche per il Centro di preparazione olimpico per la ginnastica artistica femminile. Sarà realizzato in Via Malga Bela, ancora a Sanpolino: l'intervento consiste nella realizzazione di una palestra per allenamenti, dotata delle più moderne attrezzature, a cui sarà affiancata una foresteria da circa 40 posti letto, per ospitare le atlete. L'intervento vale 9,5 milioni di euro, di cui 4 milioni finanziati dal Pnrr (e altri 879mila dal fondo Opere indifferibili): come per l'impianto di atletica, i lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre il 31 gennaio 2026. Sono i tempi del Pnrr.