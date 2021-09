Nuovo supermercato in città: un migliaio di metri quadri e 13 assunzioni

E' stato inaugurato giovedì mattina a Brescia il nuovo supermercato Aldi di Via XX Settembre, a sud del centro storico: è il terzo store del noto brand tedesco in città. Il punto vendita è aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 21 e la domenica dalle 9 alle 20: il supermercato si estende su una superficie di vendita di circa un migliaio di metri quadrati. In cambio della realizzazione l'azienda ha contribuito alla riqualificazione del quartiere, anche intervenendo sul marciapiede pubblico.

Il nono supermercato in provincia di Brescia

A disposizione dei clienti ci sono i parcheggi dell'area di sosta Stazione, con un'ora di sosta gratuita ogni 30 euro di spesa. L'azienda, si legge in una nota, grazie a questa nuova apertura taglia il traguardo dei 9 negozi in provincia di Brescia, arrivando a quota 39 in tutta la Lombardia. E' il secondo supermercato cittadino aperto in pochi mesi: l'ultimo nel giugno scorso in Via Nicolini. L'apertura del nuovo supermercato cittadino ha contribuito alla creazione di 13 nuovi posti di lavoro: sono più di 500 i collaboratori di Aldi assunti nel territorio lombardo. In tutta Italia gli store a marchio Aldi sono invece 124 (tra l'altro ha appena aperto un supermarket anche a Bergamo).

Per celebrare l'inaugurazione bresciana, Aldi ha previsto speciali offerte in sottocosto, in aggiunta alle promozioni settimanali. In tal senso si segnala la promo “Prezzo Aldi”, con vasto assortimento e garanzia del Made in Italy: circa l'80% dei prodotti alimentari in vendita, infatti, nasce dalla collaborazione con realtà agricole italiane d'eccellenza, con 130 referenze tra frutta e verdure e più di 30 marche.

I numeri del gruppo Aldi in Italia e nel mondo

Il gruppo Aldi è presente in Italia dal 2018: il brand fa parte della holding Aldi Sud, realtà di riferimento della Gdo (grande distribuzione organizzata) a livello internazionale, presente con oltre 6.600 punti vendita in 11 Paesi e 4 continenti, e un totale di oltre 156mila collaboratori. Nel 2019 il gruppo ha fatturato 91 miliardi di euro, secondo competitor europeo dopo Lidl (altro marchio tedesco, ma da 113 miliardi).