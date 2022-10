Aperto tutti giorni, 800 metri quadri, 20 assunzioni: inaugurato un nuovo discount

Ha aperto a Brescia il nuovo store Action, il discount non food che aveva già inaugurato un negozio anche a Desenzano del Garda: è il diciassettesimo in Italia, il nono in Lombardia e il quarto nell'area bresciana, dopo il debutto a Castelmella (a maggio), a Brescia (a settembre) e sul Garda. Il nuovo punto vendita si trova all'interno del centro commerciale Margherita d'Este di San Polo (in Via Giorgione): ci lavorano 20 persone, tutte nuove assunzioni.

"Siamo entusiasti di questa nuova apertura in Lombardia - commenta Philippe Levisse, direttore generale di Action Italia - Con il negozio di Brescia sempre più clienti potranno vivere in prima persona la shopping experience targata Action. Il loro entusiasmo dimostra il successo della nostra formula unica: una gamma di prodotti ampia e sempre nuova, di qualità e a prezzi contenuti". Con una superficie di 810 metri quadrati, lo store di San Polo sarà aperto tutti i giorni: dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 20.30 e la domenica dalle 9 alle 20.

Il brand in Lombardia

Il marchio ha debuttato in Lombardia nella primavera del 2021 a Vanzaghello, seguito dalle aperture di Cambiago (entrambe nell'area metropolitana di Milano), Voghera (Pavia), Castelmella, Trescore Balneario (Bergamo), Brescia, Appiano Gentile (Como) e Desenzano. Recentemente l'insegna ha annunciato un piano di sviluppo nel Paese, annunciato l'apertura di altri punti vendita entro fine anno e una campagna di assunzioni per un totale di 500 nuovi dipendenti. Si segnala anche la recente adesione a Federdistribuzione, che rappresenta le aziende della distribuzione italiana alimentare e non alimentare.

I numeri del gruppo

I discount Action si caratterizzano per il cambio di due terzi dell'assortimento, con oltre 150 nuovi prodotti ogni settimana. La gamma conta articoli di 350 brand conosciuti e più di 70 marchi privati, suddivisa in 14 categorie: decorazioni, bricolage, giocattoli e intrattenimento, cartoleria e hobby, multimedia, articoli per la casa, giardino e outdoor, lavanderia e pulizia, animali domestici, sport, abbigliamento e biancheria.

Sono circa 68mila i dipendenti Action in tutta Europa, di cui 5.786 assunti nell'ultimo anno: la sua forza lavoro è composta da persone di 124 nazionalità diverse e il 72% dei dipendenti sono donne. Sono già 2.145 i negozi aperti nel continente, dalla Francia alla Polonia, Germania, Austria e Repubblica Ceca. Nel 2021 il gruppo ha fatturato 6,8 miliardi di euro, in aumento del 22,7% rispetto all'anno precedente.