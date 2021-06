Tapas e sangria, birrette e panini: ha aperto a Brescia il ristorante 100 Montaditos

Operativo da qualche giorno in Via Fratelli Dandolo (zona Piazza Vittoria) il nuovo ristorante 100 Montaditos di Brescia

Ha aperto i battenti in pieno centro a Brescia il nuovo ristorante 100 Montaditos, il secondo in provincia dopo quello di Desenzano del Garda, inaugurato nel 2016 (ce n'era un altro al centro commerciale Freccia Rossa, ma ha chiuso da tempo): si trova in Via Fratelli Dandolo, nella zona di Piazza Vittoria. Festa grande: “Vogliamo regalarvi i sorrisi del primo weekend di questa avventura appena iniziata – si legge su Facebook – E tra una sangria, un bicchiere di vino o un pirlo, accompagnati dai nostri montaditos e dai nostri taglieri, è stato bello avere la vostra compagnia e sentire il rumore delle vostre risate”.

100 Montaditos

Un nome, una garanzia: il marchio 100 Montaditos è ormai un cult, in Europa e non solo. Il termine, come spiega Wikipedia, fa riferimento all'antica abitudine culinaria spagnola di farcire una o due piccole fette di pane con vari ingredienti, come affettati, carne, pesce, verdure, formaggi e salsi. Si chiamavano montaditos, che ha così ispirato il core business della catena: nel menu sono presenti fino a un centinaio di proposte diverse (tra cui i grandi classici iberici, o le immancabili tapas).

Il Gruppo Restalia

100 Montaditos fa parte del Gruppo Restalia, operativo dal 2000: risale ad allora l'apertura del primo locale a Islantilla (Huelva). Ad oggi sono circa 700 i ristoranti aperti in Spagna, una sessantina in Italia, una ventina in Portogallo, 22 in America Latina (Cile, Guatemala, Messico e Repubblica Dominicana), 4 negli Stati Uniti e uno anche in Francia, a Lione.

Il gruppo vanta diversi marchi di proprietà: oltre a 100 Montaditos anche Tgb, The Good Burger (unico presente in Italia), Panther, Pepe Taco, Cerveceria La Surena e Dpm, De Pizza Madre. I ristoranti di Restalia sono aperti e operativi in oltre 300 città del mondo.