Bistrot, negozio e giardino: per gestirlo bastano 300 euro al mese

Cercasi (nuovo) gestore per il già mitico bistrot di Bovegno dedicato ai prodotti locali. La struttura, in località Predondo, ha preso nuova forma da un immobile che è stato scuola elementare e caserma della forestale: aperto dal 2019, era stato affidato al Birrificio Curtense che ne aveva fatto il Bistrot Curtense, attrezzato con birreria, market con prodotti a chilometro zero e artigianali, sfuseria plastic-free. L'attuale gestore ha rinunciato e a fine anno scade il contratto: la Comunità Montana di Valle Trompia ha già pubblicato il nuovo bando, con scadenza entro e non oltre le ore 12 del 13 dicembre prossimo (è il termine ultimo per presentare una domanda).

Il bistrot della Valtrompia

L'immobile consiste in una sola unità ma suddivisa su due livelli, più locali e un giardino esterno, così distribuiti: 200 metri quadri al piano terra con cucina, corridoio epositivo, locale adibito alla vendita dei prodotti, locale adibito alla somministrazione di alimenti e bevande; 55 mq al piano interrato, adibito a magazzino e carico/scarico merci; 750 mq di giardino, destinabile al consumo dei prodotti. Il punto vendita sarà consegnato al futuro affidatario, parzialmente arredato, entro il 1° febbraio 2024: verrà affidato al candidato selezionato dalla data della sottoscrizione del contratto per un periodo di 6 anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori 5 anni. Il canone annuo a base d'asta è fissato a partire da 3.600 euro, pari a soli 300 euro al mese.

Gli obblighi dei futuri gestori

I gestori che verranno saranno obbligati ad allestire il punto vendita con una selezione di prodotti locali provenienti almeno per il 30% dalla Valtrompia e per il 40% dal territorio della provincia di Brescia: dovranno inoltre essere organizzate almeno 6 iniziative annuali (degustazioni, eventi, mercatini) volte alla promozione dei prodotti. Garantito un giorno di riposo settimanale, ma con apertura il sabato, la domenica e nei festivi durante tutto l'anno. Obbligo di utilizzo di prodotti locali anche nella proposta gastronomica di ristorazione, oltre che di traduzione in lingua inglese e tedesca dei menu proposti. Tutti i dettagli su come partecipare al bando sono disponibili nella sezione dedicata del sito web della Comunità Montana.