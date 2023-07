Botteghe storiche, orgoglio bresciano: c'è anche un ristorante di 113 anni

In tutta la Lombardia sono 454 i negozi, i locali e le botteghe che hanno ricevuto dalla Regione il riconoscimento di attività storica: tra queste anche 86 botteghe bresciane. Nello specifico, si tratta di 52 negozi, 12 locali e 22 botteghe: l'albo regionale delle attività storiche in provincia di Brescia comprende ora in totale 470 imprese, il cui requisito primario è quello di operare senza interruzioni da almeno 40 anni.

Il riconoscimento regionale

"Il premio è un ringraziamento a chi, con il suo lavoro quotidiano, ha fatto e fa grande la Lombardia - spiega l'assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi -. Queste attività rappresentano la linfa e la tradizione del nostro tessuto economico. Il marchio è un modo per dire grazie ad artigiani e commercianti che ogni giorno garantiscono un presidio fondamentale per le nostre comunità . Spesso sono imprese a carattere familiare che hanno saputo innovarsi negli anni e assicurare il ricambio generazionale, offrendo servizi e prodotti di qualità ".

Tutte le 86 nuove botteghe storiche

Queste nel dettaglio le 86 imprese bresciane appena inserite nell'albo delle attivitĂ storiche della Lombardia, suddivise per Comune e con la data di inizio attivitĂ .