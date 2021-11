Botteghe storiche, orgoglio bresciano: c'è anche un negozio aperto da 115 anni

Tra le 162 attività riconosciute ci sono 89 negozi storici, 46 locali storici e 27 botteghe artigiane storiche: solo poche settimane fa sono entrate di diritto nel prestigioso elenco delle attività storiche e di tradizione in possesso dei requisiti previsti dalla Legge regionale 6/2010 e dalla delibera di giunta regionale 1503 del 2019. Le nuove attività, riconosciute dalla Regione, vanno così ad arricchire l'elenco regionale, che comprende in totale 2.396 imprese.

Tra le "nuove" attività storiche, 39 sono bresciane

“Sono 39 i nuovi riconoscimenti come botteghe storiche nel Bresciano – spiega il consigliere regionale Floriano Massardi – che raccontano l'operosità, la capacità di rinnovarsi, l'impegno che sfida il futuro con i piedi saldi nel passato”. E' la provincia tra le più “ricche” di attività in questa ultima tornata autunnale: ce ne sono alcune che hanno più di 100 anni, come l'Antica Trattoria del ponte di Brescia (inaugurata nel 1908), le Calzature Tognali di Orzinuovi (1906), la farmacia comunale di Ghedi, aperta nel 1914.

Le altre hanno tutte almeno 40 anni, come da disciplinare regionale: possono richiedere il riconoscimento, infatti, i negozi, i locali e le botteghe artigiane che hanno svolto la propria attività per un periodo non inferiore a 40 anni, senza interruzione di continuità. “E' necessario – dice ancora Massardi – recuperare l'eredità imprenditoriale e culturale e il rapporto con il territorio delle nostre imprese storiche, per il potenziamento della competitività, l'integrazione di competenze, la promozione dell'innovazione culturale e sociale. Questo è soprattutto un modo per tutelare le lavorazioni tipiche e il saper fare artigiano che, troppo spesso, si perdono nel passaggio generazionale”.

Le attività storiche e di tradizione

La Regione riconosce tre categorie principali di attività storiche e di tradizione:

i negozi storici, intesi quali unità locali che svolgono attività di commercio al dettaglio in sede fissa;

i locali storici, intesi quali unità locali esclusivamente o prevalentemente dedite alla

ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande;

le botteghe artigiane storiche, intese quali unità locali che svolgono la vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, con vetrine poste su strada o situate al piano terreno degli edifici.

Botteghe storiche bresciane: l'elenco completo

Concludiamo con l'elenco completo delle 39 attività bresciane ora entrate nel novero delle attività storiche. Il paese più “titolato” stavolta è Sarezzo, con 12 new entry: seguono Rovato con 5 botteghe, Gottolengo e Serle con 3. La più antica è invece il negozio Tognali di Orzinuovi, aperto dal 1906, la più giovane è del 1981, il negozio Maflan di Sarezzo.