Il mitico market cambia volto: in piazza è arrivata la nuova Bottega

Paola Caraffa e Sabrina Bertasi (le socie) al timone, poi Erika, Michela, Monica e Patrizia a completare il dream team: è la squadra della nuova bottega di Moniga del Garda, denominata ça va sans dire “La Bottega”, since 1972 come la data di nascita di Paola, aperta in piazza San Martino e a cui spetta la gloriosa eredità del minimarket aperto nel 1978 da Mentore Papa e Angela Bergognini, appena andati in pensione dopo 45 anni (tondi) di attività. Porte aperte da un paio di giorni, sabato 24 febbraio la grande inaugurazione: dalle 18 con musica dal vivo, Titti Castrini e Alan Farrington.

La Bottega.. di una volta

Linee e prodotti moderni, accoglienza d'antan in oltre 180 mq di spazi espositivi: panetteria, salumeria, formaggeria, gastronomia, enoteca, articoli per la casa, ortofrutta, idee regalo, una farineria per prodotti gourmet, la pasticceria in featuring con Il Paiolo Magico di Soiano, perfino le guarnizioni della moka. “Abbiamo voluto inserire un altro pezzo al ricco puzzle di una piazza sempre più attiva – spiega Paola Caraffa, che già gestisce il bar L'Officina dei Poeti, a pochi passi dalla Bottega – con l'intento di accogliere i clienti come fossero a casa e l'idea di allestire una bottega come una volta”.

Tanti i prodotti locali

Tanti i prodotti locali, eventi e degustazioni in vista, un angolo dedicato alle cantine di Moniga (Costaripa, Monte Cicogna e Turina) ma tra i vini si trovano altri local come Marsadri e Ca' Granda, pure i metodi classici francesi: e ancora formaggi bagòss e di Tremosine, l'olio Garda dop. L'insegna è stata realizzata dal maestro d'arte Mirko Bolpagni, ispirata al vintage, le grafiche sono griffate Sergio Pariscenti. Per i curiosi: aperta tutti i giorni dalle 8 alle 13 e dalle 15.30 alle 20, orario continuato (anche dopo le 20) in estate.