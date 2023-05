A Brescia il primo concessionario per comprare auto online

L'auto acquistabile direttamente online, con finanziamento o pagamento cash: è l'e-commerce dell'auto inaugurato - prima concessionaria in Italia - dal gruppo Bossoni Automobili, nato a Brescia e presente ora con oltre 40 sedi nel Nord Italia. L'acquisto online delle vetture sarà possibile attraverso il nuovo portale gruppobossoni.it, realizzato con la digital company friulana Web Industry: design fluido e intuitivo, fa sapere l'azienda, funzioni di ricerca rapide e attivabili con un clic, navigazione immersiva, immagini e video creati dall'intelligenza artificiale.

"Da anni stiamo lavorando a trasformare il nostro processo di vendita includendo le vendite online - spiega Mauro Bossoni, presidente e amministratore delegato del gruppo - e con questo nuovo portale web abbiamo fatto un passo importante. È il primo vero e-commerce per un concessionario in Italia, attraverso un portale innovativo, intelligente e proiettato al futuro, che risponde perfettamente alle esigenze dei nostri clienti".

La piattaforma e-commerce di Bossoni permette di localizzare la disponibilità delle auto nei vari showroom ed eventualmente di richiedere un finanziamento (sempre online) su misura per il cliente. Ogni opzione è accessibile da computer, smartphone o tablet, e ogni servizio è declinato per privati, partite iva, società o flotte aziendali. Al di là delle vendita, il nuovo portale è integrato ora con i servizi di service e noleggio, ricerca e booking online.

La storia di Bossoni

Il brand Bossoni è operativo dal 1987, quando Giacomo Bossoni rileva la prima concessionaria Alfa Romeo a Orzinuovi. Da quel momento in poi Bossoni è divenuto rivenditore ufficiale per tutti i brand oggi Fca: Fiat, Lancia, Abarth, Fiat Professional, Alfa Romeo e Jeep. Nel 2008 anche il marchio Volto (il primo straniero) entra a far parte del gruppo: l'anno successivo Bossoni arriva anche a Cremona attraverso l'acquisizione della Giorgio Marra spa, con i brand Audi e Volkswagen. Il 2011 è l'anno di Kia, il 2013 di Skoda: nel 2019 anche Peugeot di aggiunge al portafolio dei brand rappresentati dal gruppo Bossoni. Ultimi ingressi nella holding sono quelli di Mandolini Auto (nel 2021) e il marchio Mg a Brescia e Rezzato (nel 2022). Nel 2020 il gruppo ha fatturato oltre mezzo miliardo di euro.