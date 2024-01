Chiuso (per sempre) lo storico bar della piazza: era aperto da oltre un secolo

Con il nuovo anno ha chiuso i battenti (per sempre, almeno per ora) il mitico Bar Commercio di Borno, noto ai più come La Buca, meglio ancora La Büsa: da oltre un secolo luogo di ritrovo per i paesani e non solo. Era ancora gestito da Adelaide Ghitti, 86 anni, insieme al marito Vanni Gatti: per loro è giunto davvero il tempo di godersi un po' di riposo e la meritata pensione. Comunque vada, è la fine di un'epoca: “In quel Chiuso per cessata attività c'è un pezzo di storia di tutti i bornesi”, scrive il Comune in una nota.

La nota del Comune

“Il bar Commercio, per tutti La Büsa – continua il Comune – ha abbassato la saracinesca lasciando in tutti quel misto di tristezza e nostalgia che si prova solo quando se ne vanno le cose con cui si ha un legame. E ognuno di noi ce l'ha: da chi lo ha frequentato a chi lo ha vissuto attraverso i racconti dei nonni, da chi ci è entrato solo poche volte respirando tutta la storia che emanava a chi lo ricorderà per chi lo ha gestito, tutti i giorni, tutto l'anno. Adelaide e il marito Vanni sono e saranno sempre questo posto, rimasto fermo a qualche decennio fa e per questo così confortante, ancora oggi. Per loro arriva il tempo del riposo, per noi quello dei ricordi: perché affacciato sulla nostra bellissima piazza è stato per oltre un secolo (prima con la mamma, poi con Adelaide) il luogo di ritrovo di intere generazioni. Più di un bar: e a tutti mancherà, qualsiasi cosa diventerà nel futuro”.

Il ricordo dei paesani

Sfogliando il libro dei ricordi se ne trovano a decine, nelle piazze virtuali e reali. Così scrive Valentina su Facebook: “Il bar era frequentato dai nostri nonni, il loro ritrovo per chiacchierate, partite a carte e bevute di calicini di vino o della ormai snobbata spuma. Il locale era capeggiato da una minuta signora di nome Adelaide, sempre vestita con gonna al ginocchio e golfino dai toni scuri. Mi mancherà girare lo sguardo per curiosare chi lo frequentava, mi mancherà guardare in quel bar, nei miei ricordi immutato, sempre con tovaglie sui tavoli di color verde, della stessa tonalità del tappeto del biliardo posizionato nella sala sul retro. Vedere il cartello appeso, Chiuso per cessata attività, ha fatto riaffiorare ricordi di quanto da piccola entravo a comprare il cornetto o il ghiacciolo, di quando passavo facevo tappa per dire ciao al nonno”. Operazione nostalgia.