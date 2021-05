Cercasi gestori per il parco del Comune: un'oasi verde da 5.700 metri quadrati

Cercasi gestore per il parco del Comune: il municipio di Borgosatollo ha pubblicato un bando, riservato alle associazioni senza scopo di lucro iscritte nell'apposito Registro, per la gestione del Parco della Motella, la celebre area verde in zona Via XXV Aprile. “Intendiamo dare in gestione il Parco a un'associazione che opera sul territorio – spiega Marco Frusca, assessore all'Urbanistica – al fine di poter creare e mantenere momenti di aggregazione post-Covid in questo luogo di verde, che rappresenta un ambito importante per la comunità”.

L'area si sviluppa in una superficie di oltre 5.700 metri quadrati e, riferisce ancora l'assessore, “ha elevate possibilità di sviluppo naturalistico, ricreativo e sociale, che speriamo possano tornare a esprimersi non appena l'emergenza sanitaria cesserà e si potrà tornare a ritrovarsi liberamente”. Il bando per la gestione è già stato pubblicato: le offerte sono attese entro e non oltre le ore 12 del 24 maggio prossimo.

Cosa prevede il bando del Parco Motella

Nello specifico, il bando definisce la procedura per l'individuazione del soggetto che sarà titolato a mantenere l'area verde e le attività che si svolgono al suo interno. La durata della concessione è fissata fino al 31 dicembre 2024. Il concessionario si impegna ad eseguire la manutenzione ordinaria dell'area, garantendone la massima cura in ogni stagione dell'anno. I lavori previsti saranno a carico del concessionario, tra questi: taglio e manutenzione dell'erba almeno una volta ogni 15 giorni dalla primavera all'autunno; potatura di siepi e arbusti; manutenzione e pulizia dei vialetti; svuotamento cestini; irrigazione del manto erboso; piccole riparazioni e manutenzioni dei giochi; gestione delle prenotazioni e delle richieste di utilizzo del Parco.

Come e quando presentare un'offerta

L'associazione aggiudicataria dovrà inoltre occuparsi di “apportare migliorie alla condizione attuale del parco, come meglio definito nelle offerte tecnico-gestionali”. Il Comune riconoscerà al concessionario un contributo simbolico di mille euro l'anno. Tutto il materiale del bando è disponibile anche sul sito web del Comune: per informazioni si può contattare l'Ufficio ecologia allo 030 2507240 oppure via mail a ecologia@comune.borgosatollo.bs.it. Le offerte (entro il 24 maggio) dovranno pervenire all'Ufficio protocollo, mediante consegna diretta in busta chiusa oppure via Pec all'indirizzo segreteria@pec.comune.borgosatollo.bs.it.