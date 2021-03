Sul lago di Garda uno dei borghi più belli d'Italia: si gioca la finale su Rai Tre

Con il Comune di Malcesine – unico municipio in gara delle tre sponde – c'è anche un po' di lago di Garda in corsa per l'ottava edizione de “Il Borgo dei Borghi”, il programma in onda su Rai Tre (condotto da Camila Raznovich) che ogni anno celebra i borghi più belli d'Italia. In modo insolito e inconsueto: con una vera sfida a suon di voti (online), invitando alla massima partecipazione la comunità locale (e non solo).

Sarà possibile esprimere una preferenza a partire dalle 17 di domenica 7 marzo, e fino alle 23.59 di domenica 21 marzo. La finalissima è già fissata per domenica 4 aprile. L'edizione 2021 prevede 20 borghi in gara da tutta Italia, uno per regione: l'unico paese in corsa per la Lombardia è il Comune di Pomponesco, in provincia di Mantova.

Storia e curiosità di Malcesine

Anche se sulla sponda veronese, Malcesine non ha bisogno di grandi presentazioni. Si trova sulla parte nord del lago di Garda, proprio di fronte a Limone e al confine con il Trentino e Nago-Torbole, a Nord, e con Brenzone a sud. In tutto il municipio si contano poco più di 3.600 abitanti: di questi circa 940 abitano nel centro storico, affacciato sul lago.

L'origine del nome è incerta, ma si può ricondurre probabilmente al toponimo “Mala silex”, ovvero “pietra ostile”, riferito alla morfologia del territorio caratterizzata da monti scoscesi che si elevano sul lago, o alla “cattiva” strada selciata di origini romane. Il suo centro è un vero e proprio borgo medievale, ma ovviamente non è l'unica attrazione: si va dalle spiagge alle montagne, senza dimenticarsi della celebre funivia che porta fino al Monte Baldo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Video da Facebook - Comune di Malcesine)

Il (gradito) ritorno del lago di Garda

Non è la prima volta che il lago di Garda arriva alla finalissima del Borgo dei Borghi: la memoria torna all'edizione di un paio di anni fa, quando in corsa c'era Gardone Riviera, oltre al borgo di Lovere, sul lago d'Iseo. Oltre al voto del pubblico, non sarà da meno il parere della giuria degli esperti: composta, quest'anno, da Rosanna Marziale (chef stellata), Mario Tozzi (geologo) e Jacopo Veneziani (professore di storia dell'arte).

Tutti i borghi in gara nel 2021

Non solo i citati Malcesine e Pomponesco, dicevamo. Questi sono tutti gli altri 18 borghi italiani in gara: Albori (provincia di Salerno), Baunei (Nuoro), Borgo Valsugana (Trento), Buonconvento (Siena), Campli (Teramo), Cocconato (Asti), Corciano (Perugia), Finalborgo (Savona), Geraci Siculo (Palermo), Grottamare (Ascoli Piceno), Issime (Aosta), Pico (Frosinone), Pietramontecorvino (Foggia), Poffabro (Pordenone), San Giovanni in Marignano (Rimini), Trivento (Campobasso), Tropea (Vibo Valentia), Malsinni (Matera).