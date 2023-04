Gussago: Bonomi Group acquisisce l'ex Chibro (Ital Inox)

Un giro d'affari da 10 milioni di euro e 45 addetti al lavoro ogni giorno: è il "peso" industriale della ex Chibro (ora Ilta Inox) di Montano Lucino, in provincia di Como, recentemente acquisita dal Bonomi Group, storico brand bresciano - quartier generale a Gussago - che tra le sue controllate vanta marchi importanti tra cui Valpres e Rubinetterie Bresciane, la società che a tutti gli effetti acquisirà il ramo d'azienda ex Chibro della Ilta Inox (sede a Robecco d'Oglio, provincia di Cremona: fa parte del gruppo Arvedi).

Ilta Inox (acronimo di Industria lavorazione tubi acciaio) è stata fondata nel 1963 e oggi è considerata una delle principali realtà europee nel mercato dei tubi saldati di acciaio inossidabile. L'ex Chibro di Montano Lucino è invece specializzata nella produzione di raccordi in acciaio inossidabile e cupronichel per i settori industriale e navale. Il passaggio di consegne è stato ufficializzato mercoledì: è la nona acquisizione in soli cinque anni da parte di Bonomi Group (nel 2019 FraBo, nel 2020 Loclain e Quam, nel 2021Tecnovielle, nel 2022 Penta, Avs, Ghibson Italia e Ghibson&Co.).

Il Bonomi Group

Bonomi Group è tra i leader nel settore industriale dell'idraulica, del riscaldamento e dell'energia per la produzione di componenti che regolano il passaggio di fluidi liquidi e gassosi. Il gruppo controlla i marchi Rubinetterie Bresciane, Valpres, Valbia, FraBo, Quam, Tecnovielle, Ghibson Italia, Penta e Avs (quest'ultima in Svezia), con sedi Bonomi anche in Germania, Inghilterra, Brasile, Cina, India, Russia, Nord America e Stati Uniti.

Sono 792 i dipendenti italiani: il fatturato aggregato (al 2021) vale 273 milioni di euro, 9 le unità produttive in un'area complessiva da 237mila metri quadrati. La storia comincia nel lontano 1901 a Lumezzane con le Rubinetterie Bresciane: le aziende del gruppo ora lavorano e producono per i settori Plumbing, Industrial, Marine, Energy, Water&Gas.