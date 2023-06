É uscita la hit dell'estate... e naturalmente c'è Blanco

Tormentone doveva essere, tormentone sarà: "Bon Ton" è il nuovo singolo del producer Drillionaire con Sfera Ebbasta, Lazza e Blanco, ormai "fuori ovunque" da venerdì 23 giugno per Island Records - Universal Music Italia. Il brano è il primo singolo estratto da "10", il primo album ufficiale di Drillionaire, in uscita il prossimo 30 giugno e con una vasta gamma di featuring. A partire da quello con Blanco, annunciato da tempo e affiancato da pezzi da novanta della scena pop come Sfera Ebbasta e Lazza, secondo classificato all'ultimo Festival di Sanremo.

Il singolo "Bon Ton"

La traccia è prodotta in collaborazione con Michelangelo, fedelissimo di Blanco, e si candida a diventare davvero il tormentone di questa estate 2023, almeno tra i più giovani. "Bon Ton - spiega Drillionaire - nasce da una session in studio con Michelangelo, Blanco e Lazza. Abbiamo capito da subito che si trattava di un brano dalle potenzialità enormi. E quando questo succede, quando sento che un pezzo è così forte, cerco di mettere a fuoco gli hitmakers giusti. È stato allora inevitabile coinvolgere anche Sfera".

Il featuring con Blanco

Di Blanco sappiamo tutto e di più: vincitore di Sanremo 2022, sold out lo stesso anno con il Blu Celeste Tour (350mila biglietti venduti), il nuovo album "Innamorato", i concerti negli stadi all'Olimpico di Roma (4 luglio) e a San Siro, Milano (20 luglio). Così come di Sfera Ebbasta e Lazza, anche loro in tournée quest'estate: per chi ancora non lo conoscesse, invece, Drillionaire (al secolo Diego Vincenzo Vettraino) è un producer classe 1993, ex calciatore (ha giocato fino alla Serie B) ora a tempo pieno nella musica. Già produttore di Lazza e Rkomi, ha collaborato anche con Tony Effe, Low Kidd e Salmo ed è stato direttore artistico di numerosi dischi di successo: "10", come detto, è il suo primo album.