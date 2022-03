Auto "top secret" sulla A4: nel Bresciano avvistati i nuovi modelli Bmw

Ormai non sono più dei “semplici” prototipi, anzi: ma sui loro sviluppi prossimi e venturi, come da prassi, rimane il massimo riserbo. Sono i nuovi modelli Bmw attesi sul mercato (forse) da qui a pochi mesi, se non anni, ma nel frattempo avvistati anche nel Bresciano lungo l'autostrada A4.

Sono stati ripresi in direzione Milano, non lontano dal casello di Rovato, uno dietro l'altro in rapida sequenza: con targa ovviamente tedesca, come le origini della casa madre, ma camuffati di tutto punto così da non essere (troppo) riconoscibili.

La nuova M5 2025

La parola agli esperti: di che modelli stiamo parlando? Di sicuro parrebbe esserci la nuova M5 2025, avvistata per la prima volta nemmeno una decina di giorni fa sul circuito del Nurburgring e strade adiacenti. A quanto sembra, se mai fosse la stessa, il suo viaggio è proseguito anche in terra italica. In tal senso si ipotizza si tratti della versione ibrida plug-in, potenza massima da 750 cavalli e presentazione attesa entro la fine dell'anno, ma pronta alla vendita solo nel 2024. Insomma, si vedrà.

La nuova Bmw X8

Sembrerebbe lampante anche la presenza, in prima fila sulla A4, della nuova Bmw X8, che sarà invece il Suv più grande della gamma. Elettriche a parte, sarà la Bmw più costosa tra i vari modelli disponibili: al momento si sa che le motorizzazioni disponibili saranno sia tradizionali che ibride, con potenza compresa tra i 600 e i 750 cavalli. I bene informati suggeriscono che sarà messa in vendita a non meno di 130mila euro.