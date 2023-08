Spotted, avvistato: Blanco in vacanza sull'isola dei Conigli. Non a Manerba del Garda, peccato: ma nel profondissimo sud, a Lampedusa. Impossibile non accorgersi del Blanchito nazionale: avvistato in spiaggia, è stato fotografato, filmato, postato, subissato di richieste di autografi e selfie, ripreso perfino mentre fa il bagno. “Sei qui in vacanza?”, chiede uno dei tanti fan: “Più o meno”, risponde Blanco.

Le vacanze di Blanco

È il prezzo del successo, e che successo per il giovane artista originario di Calvagese della Riviera che a 20 anni è poco più (è classe 2003) ha già vinto Sanremo, ha già riempito gli stadi Olimpico e San Siro – il più giovane artista italiano di sempre a farlo – e che viaggia al ritmo di 62 dischi di platino già ottenuti, 5 dischi d'oro, oltre 3 miliardi di stream complessivi dei suoi brani.

Qualche giorno di italico relax, anche se rilassarsi è difficile vista la fama: era già stato fermato (e fotografato) in aeroporto prima ancora di partire, così è stato nei giorni in cui si è concesso la spiaggia, così nei giorni del suo ritorno a casa. È andata (forse) un po' meglio in Grecia, prima tappa delle sue vacanze d'estate: quanto basta per ricaricare le batterie, pronto a tornare in pista per la prossima stagione.

L'isola dei Conigli

L'isola dei Conigli di Lampedusa non sarà famosa come l'isola di San Biagio a Manerba (si scherza: ma per qualche nostrano è davvero così): già celebrata da Tripadvisor come la spiaggia più bella del mondo, è un isolotto che si trova nella parte sud-ovest di Lampedusa, al centro di un'ampia baia. Vista mozzafiato, e mare altrettanto, l'isola dei Conigli è il regno del gabbiano reale, che conta una popolazione di circa 100 coppie: vive esclusivamente sugli scogli anche una particolare specie di lucertola, la Psammodromus algirus. Proprio a tutela dell'ambiente costiero, di flora e fauna, dall'estate del 2021 l'accesso alla spiaggia è consentito esclusivamente in numero limitato, su prenotazione obbligatoria (gratuita).