La super sfilata di D&G: Blanco tra modelle e divi di Hollywood

C'erano tutti, ma proprio tutti: Blanco compreso. Il Blanchito nostrano avvistato tra i super-ospiti del lungo weekend di alta moda promosso e organizzato dal marchio Dolce&Gabbana - di cui tra l'altro Blanco è ambassador: gli outfit del suo concertone di Roma erano tutti griffati D&G - e che si è concluso nel weekend dopo aver attraversato la Val d'Itria, in Puglia, e in particolare Ostuni e Alberobello. Il viaggio di Dolce&Gabbana in Puglia fa parte del Grand Tour d'Italia promosso dagli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana: nel fine settimana, tra sfilate ed eventi speciali, sono state presentate le nuove collezioni Alta Gioielleria, Alta Moda e Alta Sartoria.

"La Puglia ha conquistato il nostro immaginario scatenando la stessa onda di amore che abbiamo provato a Venezia, Capri e Siracusa", ammettono gli stilisti. "Per Alberobello è stato un grande onore - ha poi aggiunto il sindaco Francesco De Carlo - aver visto sfilare l'alta moda per le nostre strade, aver incontrato e conosciuto modelle e ospiti prestigiosi".

La sfilata di vip in Puglia

Un elenco di special guest che sembra non finire mai, tutti agghindati D&G e tutti immortalati a figura intera per finire nell'immancabile book fotografico pubblicato anche su Instagram: a partire da Hellen Mirren, che della Puglia ha fatto la sua seconda casa, proseguendo con Kim Kardashian, Angela Basset, Christian Bale (e famiglia), Casey Affleck dal mondo del cinema, Venus Williams e perfino Erling Haaland dal mondo dello sport. Tra loro, in abito total white, anche il nostro Blanco: partito da Calvagese della Riviera, è arrivato in cima al mondo.