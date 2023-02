Blanco riappare in pubblico con il "Sanremo style", ma stavolta è dark

Dopo la celeberrima strage di rose nella serata inaugurale di Sanremo, Blanco era un po' scomparso dai radar mondani. A parlare erano stati soprattutto i genitori, prima la madre e poi il padre, intervenuti per difenderlo dal continuo attacco mediatico e pure legale, con la denuncia del codacons.

L'artista bresciano – al secolo Riccardo Fabbriconi, 20 anni da Calvagese della Riviera – è ritornato in pubblico più carico che mai partecipando alla Milano Fashion Week, ospite alla sfilata di Dolce&Gabbana a fianco dello star system mondiale (c'era pure Kim Kardashian, con un abito rosso fuoco tempestato di cristalli).

La maison ha infatti firmato il look di Blanco per la sua (controversa) performance all'Ariston, seguito dallo studio creativo milanese Tiny Idols, che si occupa dello styling per il mondo della moda, della musica e della pubblicità.



Probabilmente non a caso, è arrivato alla sfilata con lo stesso identico vestito, ma stavolta in versione dark. Nelle ultime settimane tutti lo hanno dipinto come un cattivo esempio e lui, provocatoriamente, ha smesso il bianco immacolato con cui era solito apparire in pubblico.