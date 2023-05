Blanco apre una pasticceria a Brescia: si chiama "L'Isola delle Rose"

Fermi tutti, Blanco a Brescia: non è il solito avvistamento - diversi quelli gardesani, e non solo, nelle ultime settimane - ma un appuntamento vero, un faccia a faccia tanto atteso con i suoi fan più appassionati. Save the date: sabato 6 maggio dalle 16 alle 18 in Viale Italia a Brescia. È qui che verrà ufficialmente inaugurata, in presenza dell'artista - al secolo Riccardo Fabbriconi, 20 anni da Calvagese della Riviera - il nuovo locale "L'isola delle Rose", il cui nome è chiaramente ispirato al singolo che ha scatenato tante polemiche anche a Sanremo 2023.

La festa della mamma

Apriranno tra poche ore (info su Instagram) le registrazioni per il Priority Pass, gratuito, che permetterà l'accesso allo store saltando le probabilissime code. In vista della festa della mamma, sarà l'occasione - fanno sapere dal nuovo store bresciano - anche per farsi autografare "una box personalizzabile dolce e golosa firmata da Blanco, il regalo migliore per la festa della mamma". Per ordini entro il 4 maggio sarà a disposizione il box "W la mamma" con dedica personalizzata scritta direttamente da Blanco.

Lo stesso Blanchito fa parte del novero di gestori/proprietari del locale, insieme ad amici e familiari. È stata coinvolta in prima persona anche Patrizia Fabbriconi, parente da parte di papà, medico chirurgo specialista in Scienze dell'alimentazione e con uno studio a Roma.

"L'Isola delle Rose"

"L'Isola delle Rose nasce dall'idea di raggiungere tutti con proposte di pasticceria e focacceria che facciano fronte alle esigenze di chi ama il buon gusto - si legge sul sito web del nuovo locale - . Il nostro intento è raggiungere il maggior numero di clienti proponendo, oltre a prodotti classici, anche bontà innovative adeguate a chi, causa intolleranze o diete mirate, necessita di alimenti senza glutine, senza latte e chetogenici". Superata l'inaugurazione, lo store L'Isola delle Rose sarà aperto al pubblico dal martedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.