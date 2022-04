Da rapper ribelle al richiamo della Chiesa: Blanco canterà per Papa Francesco

Pasqua con tuoi, Pasquetta.. con il papa. Colpo grosso per il Blanchito nazionale: Riccardo Fabbriconi alias Blanco, vincitore insieme a Mahmood dell'ultimo Festival di Sanremo, sarà lo special guest canoro della giornata di pellegrinaggio degli adolescenti in programma in Piazza San Pietro per il lunedì di Pasquetta. L'iniziativa è rivolta a ragazzi dai 12 ai 17 anni provenienti da diocesi, parrocchie, movimenti e associazioni: saranno accompagnati da parroci, curati e chi più ne ha più ne metta, oltre che da 60 vescovi, e accolti da papa Francesco, al secolo Jorge Mario Bergoglio.

Blanco in Piazza San Pietro

Certo per Blanco non sarà come cantare allo stadio o ai palazzetti, dove tra l'altro il tour è sold out da tempo. Ma per la giornata di Piazza San Pietro già si contano 57mila adesioni da tutta la penisola. Anche Blanchito, insomma, con il suo fare da ribelle, il torso nudo e i tatuaggi a volontà, non ha resistito alla chiamata della Chiesa. Nel frattempo sul fronte ecclesiastico c'è grande attesa per l'evento di lunedì (in onda su Rai Uno dalle 17): è di fatto il primo di così ampia portata, dedicato ai giovanissimi, dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia.

Hashtag #seguimi, la giornata prevede momenti di preghiera, canti, video e testimonianze, il tour di Papa Francesco sulla papamobile. Per i partecipanti è stato allestito anche un vero e proprio “kit del pellegrino”, che comprende badge, libretto per la celebrazione, un foulard colorato, una croce da appendere al collo.

L'Eurovision Song Contest

Dunque ci sarà anche Blanco. Classe 2003 e originario di Calvagese della Riviera, ha compiuto 19 anni il 10 febbraio scorso. Non solo tour ed eventi itineranti: Blanco e Mahmood già si preparano all'Eurovision Song Contest, in scena quest'anno a Torino (dopo la vittoria dei Maneskin nel 2021) dal 10 al 14 maggio. Torneranno a cantare, insieme, la canzone “Brividi” che come è noto ha trionfato all'ultimo Festival di Sanremo. Ci saranno partecipanti da tutta Europa, e un altro italiano: Achille Lauro canterà infatti “Stripper” dopo la sua vittoria al festival “Una voce per San Marino”.

In tutto saranno 40 le band e i cantanti in gara, provenienti da tutto il continente. Non ci saranno artisti russi, vista la drammatica contingenza della guerra in Ucraina. Anche per questo i bookmaker danno per favoriti, per la vittoria finale, gli ucraini della Kalush Orchestra.