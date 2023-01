Bentornato Blanco: pubblicato il nuovo singolo (e c'è anche il video)

Bentornato Blanco, a pochi giorni dal Festival di Sanremo che lo scorso anno (da vincitore, insieme a Mahmood) l'ha consacrato al grande pubblico italiano e internazionale. E' stato pubblicato il 27 gennaio il suo nuovo singolo "L'Isola delle Rose", disponibile su tutte le piattaforme digitali per Island Records / Universal Music Italia.

La stagione che verrà

L'attesissimo ritorno - anticipato con qualche giorno d'anticipo sui social - arriva dopo l'incredibile catena di traguardi raggiunta dal giovane artista di Calvagese della Riviera - classe 2003, al secolo Riccardo Fabbriconi - nell'ultimo anno: si parla di 52 dischi di platino, 4 dischi d'oro, oltre un miliardo e mezzo di stream sulle varie piattaforme, un tour di 35 date interamente sold out (per oltre 350mila biglietti venduti) e infine l'annuncio di due appuntamenti negli stadi previsti la prossima estate (il 4 luglio allo stadio Olimpico di Roma e il 20 luglio a San Siro, Milano).

Da segnalare anche la sua partecipazione tra gli headliner di "One More Fest", in scena il 23 giugno alla Rcf Arena di Reggio Emilia (Campovolo).

Il nuovo singolo di Blanco

Il singolo "L'Isola delle Rose" anticipa il nuovo album di Blanco, per cui ancora non c'è una data ufficiale di uscita. Intanto c'è anche un videoclip, diretto da Simone Peluso e prodotto da Illmatic Film Group: romanticismo, sesso, inquietudine, fisicità e fragilità sono alcuni degli elementi che s'intrecciano per restituire una sorta di "radiografia dell'amore", dai contorni malinconici e al tempo stesso autentici.

Un brano "intimo e potente", dicono da Universal, "in cui a fare da eco all'immaginario impulsivo dell'artista c'è la produzione di Michelangelo, che amplifica la vocalità irruenta di Blanco". Con la consacrazione dell'amico e collega Mahmood: "Spacca tutto, fratello", ha scritto su Instagram.

Il video de "L'Isola delle Rose"

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/g2647z7McDE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>