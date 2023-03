Per Blanco un duetto da brividi: canterà con Mina

Ore 7.55 di giovedì mattina, 9 marzo 2023, in diretta su Viva Rai 2 l'annuncio di Fiorello: "Mina farà un duetto con Blanco". Tutto vero, garantisce lo showman, ma senza dare altri dettagli. Facile immaginare che si tratti di un singolo in uscita con il nuovo album di Blanco - al secolo Riccardo Fabbriconi, 20 anni appena compiuti da Calvagese della Riviera - già anticipato dai singoli "Nostalgia" e "L'isola delle rose", quest'ultima la canzone dello "scandalo" a Sanremo 2023, e dallo stream in anteprima (pubblicato su Instagram) di "Sbagli", altro probabile brano del nuovo disco.

Il duetto di Mina e Blanco

Non è la prima volta che Blanco e Mina si avvicinano, si studiano e ci provano. Il primo avvicinamento tra i due ci sarebbe stato già lo scorso anno: il figlio della Tigre di Cremona, Massimiliano Pani, aveva raccontato che alla madre era piaciuta la canzone trionfatrice del Festival di Sanremo edizione 2022 - che, ricordiamo, fu "Brividi": cantata insieme a Mahmood - e così sarebbero arrivati i primi contatti fino alla proposta di collaborazione.

La canzone in arrivo, in realtà, non ha ancora un titolo e sarebbe attualmente in fase di produzione tra lo studio di Mina, a Lugano, e quello di Milano di Michelangelo Zocca (da tutti conosciuto come Michelangelo e basta), producer di Blanco. Pare certo che il brano finirà anche nel nuovo album di inediti di Mina, in lavorazione a 5 anni di distanza dall'ultimo (che fu "Maeba"). Sarebbe un altro grande colpo, per il "nostro" Blanco.