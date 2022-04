Addio a Giulia, ma l'amore è già tornato: chi è la nuova fidanzata di Blanco

Non si sfugge all'occhio attento dei social: galeotto stavolta è stato un post, a poche settimane dal bacio rubato in una discoteca di Milano (anche quello finito sui social). Tutto vero, almeno così pare: ormai conclusa la storia con Giulia Lisioli, il bresciano Blanco – al secolo Riccardo Fabbriconi, originario di Calvagese della Riviera e vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo in coppia con Mahmood – starebbe frequentando ormai da un po' la (circa) coetanea Martina Valdes, che vive a Desenzano del Garda.

Si frequentano così tanto che i bene informati non hanno più dubbi: i due fanno coppia fissa. Il tempo passa, ma il segno del tempo rimane: sembrano lontanissimi (anche se son passati solo due mesi) i giorni in cui Blanco, fresco vincitore del Festival, nel post-finalissima corse ad abbracciare (e baciare) la sua amata Giulia. Ma erano forse gli ultimi atti di un amore al tramonto, come testimoniato da quel bacio in discoteca con tale Martina.

Chi è la nuova fidanzata di Blanco

Ecco, la Martina di quel bacio è Martina Valdes, la sua nuova fiamma. Come detto vive a Desenzano, si ipotizza possa essere coetanea del giovane cantante, fa la ballerina professionista e lavora per il Mamacita Club, un “collettivo” musicale che organizza eventi in musica e in ballo in locali e discoteche in tutta Italia. E' molto attiva sui social, Instagram e Tik Tok. Proprio su Instagram ha da poco pubblicato una story in cui si vede Blanco impegnato sul palco: il video è accompagnato da un cuore bianco sullo sfondo, per gli amanti del gossip un piccolo segno (e pegno) d'amore.

La fine della love story con Giulia

Se son rose fioriranno, insomma si vedrà: che i due siano “fidanzati ufficialmente” oppure la loro storia sia appena agli albori, non possiamo che augurare il meglio a entrambi. Niente da fare, invece, per i fan di Giulia Lisioli: in realtà i due non hanno più parlato della loro storia, ma gli indizi non mancano. Ad esempio, è la stessa Giulia ad aver rimosso tutte le foto insieme dalla sua pagina Instagram.

La loro love story era nata tra i banchi di scuola, quando Blanco non era Blanco ma semplicemente Riccardo. Una storia da dietro le quinte, rimasta tale fino all'ultimo. Ma che ora, purtroppo, sembra definitivamente arrivata al capolinea.