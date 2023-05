Boxer e chitarra sotto il diluvio, poi il più romantico dei baci

Un tenero abbraccio, poi un bacio: dal cielo intanto cadono lacrime di pioggia, in sottofondo il brano "Lacrime di piombo" contenuto nella tracklist del nuovo album "Innamorato". Lui che suona, lei che balla e che ride (come nel testo della canzone): è la scenografia del video - che ha già raccolto più di mezzo milione di views - pubblicato su TikTok da Martina Valdes, la fidanzata di Blanco (e che vi riproponiamo nell'articolo).

Il filmato è accompagnato (a distanza) da un altro reel postato stavolta da Blanco, il "nostro" Riccardo Fabbriconi da Calvagese della Riviera, sulla sua pagina Instagram ufficiale: non c'è Martina ma lo scenario è lo stesso, un balcone (anzi, rooftop) bagnato dalla pioggia, il Blanchito nazionale in boxer, canottiera e a piedi nudi che suona la chitarra. Tutto rigorosamente in bianco e nero.

Il Blanco che verrà

L'ennesima uscita social di Blanco (e compagna) riaccende i riflettori sul giovanissimo interprete (classe 2003 e 20 anni compiuti a febbraio) che ha da poco pubblicato il suo nuovo album, "Innamorato", che al suo interno contiene anche il featuring con Mina, il brano "Un briciolo di allegria". Successo siderale a poche settimane dall'uscita, rilanciato anche in sede televisiva: nel weekend Blanco è stato ospite di Fabio Fazio a "Che tempo che fa" (e dove si è anche esibito). Avvistato anche a Brescia, per inaugurare la pasticceria "L'isola delle rose" (di cui è socio): conto alla rovescia per conoscere le date del nuovo tour, già annunciate le esibizioni agli stadi Roma (Olimpico, 4 luglio) e Milano (San Siro, 20 luglio).