Lungo bacio al ristorante: Blanco e Martina, l'amore continua

Entrambi vestiti di nero, con un vedo non vedo che richiama le forme e la consistenza del pizzo, in un romantico mano nella mano che non è passato inosservato ed è già virale sui social: non c'era solo Blanco al lungo weekend di sfilate pugliesi griffato Dolce&Gabbana. Con lui anche l'amata Martina Valdes: la coppia, inevitabilmente, è tra le più cliccate su Instagram, dai giovanissimi e non. E lei stessa ha postato su Instagram foto e video della sua sexy mise.

Sia Blanco che Martina indossavano abiti di D&G, di cui il nostro Riccardo Fabbriconi - ricordiamo - è ambassador di livello nazionale e oltre: a conclusione del fine settimana in Puglia si è pure esibito nel corso del Welcome Event a Borgo Egnazia di Savelletri. Erano del brand Dolce&Gabbana anche i quattro diversi outfid indossati da Blanco al concertone di Roma, allo stadio Olimpico.

La serata di Blanco e Martina

La bellissima serata di Blanco e Martina, stavolta a Ostuni, è proseguita tra passeggiate e sorrisi e si è conclusa con lungo bacio al ristorante, dopo cena, anche questo immortalato da fotografi e fan. Anche l'evento nella Città Bianca faceva parte della tappa pugliese del Grand Tour d'Italia promosso dagli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana: per l'occasione, tra sfilate ed eventi speciali, sono state presentate le nuove collezioni Alta Gioielleria, Alta Moda e Alta Sartoria.