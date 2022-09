All'asta (per beneficenza) la t-shirt di Blanco: costa già più di 700 euro

Concluso il Blu Celeste Tour, 35 date sold out per un totale di oltre 350mila spettatori, il Blanchito nazionale si dedica ora alla solidarietà: il vincitore del Festival di Sanremo - noto come Blanco, al secolo Riccardo Fabbriconi: ha 19 anni ed è originario di Calvagese della Riviera - ha deciso di mettere all'asta una t-shirt celebrativa, autografata da tutta la band. La maglietta verrà venduta tramite un'asta su Ebay - informazioni a questo link - e i proventi, escluso il costo di produzione e l'iva - verranno interamente devoluti alla Agbalt, l'Associazione genitori per la cura e l'assistenza ai bambini affetti da leucemia o tumore. L'ente è stato personalmente scelto da Blanco, dopo essere rimasto profondamente colpito dalla storia di una giovane fan ammalata.

La t-shirt all'asta

La t-shirt all'asta è la prima maglietta realizzata delle 80 t-shirt commemorative del tour, prodotte esclusivamente per lo staff dell'artista. L'asta ha aperto i battenti martedì 20 settembre, e si concluderà allo scoccare della mezzanotte di sabato 24 settembre. In occasione di questa iniziativa, anche tutti i proventi del merchandising presente sul sito ufficiale, venduti nel periodo dell'asta, saranno devoluti alla Agbalt con le stesse modalità.

Il Blu Celeste Tour

Tornando al Blu Celeste Tour, si è concluso lo scorso weekend (il 16 e il 17 settembre) all'ippodromo Snai di San Siro a Milano, con una ricca sfilata di special guest: Marracash, Mahmood - con cui ha cantato "Brividi" a Sanremo 2022 - e ancora Mace, Sfera Ebbasta e Madame. Con 35 date e 350mila biglietti venduti, il primo tour nazionale di Blanco lo ha definitivamente consacrato come fenomeno artistico dell'anno.

"Questo tour - spiega proprio Blanco - è stato un viaggio che faccio fatica a spiegare a parole. Mi ha dato la possibilità di toccare con mano il calore e il supporto di tutte le persone che mi ascoltano e che sono riuscito finalmente a incontrare. Spero di essere riuscito a restituire anche solo una parte di tutto l'amore che ho ricevuto".