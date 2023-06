Blanco sta per sfornare il nuovo tormentone dell'estate?

Puntuale, puntualissima alle porte dell'estate: è lanciata la sfida dei tormentoni. E al lungo elenco dei papabili della stagione 2023 non poteva mancare una canzone di Blanco: non sarà da solo, tutt'altro. Il giovane artista di Calvagese della Riviera (classe 2023, all'anagrafe Riccardo Fabbriconi) potrebbe presto "sfornare" un brano in featuring con Lazza (secondo classificato a Sanremo 2023) e Sfera Ebbasta, già al fianco del Blanchito nostrano nel lontano 2021, con quello che fu davvero un tormentone a tutti gli effetti, l'ormai cult "Mi fai impazzire".

I rumors sul tormentone di Blanco

Gli indizi e le segnalazioni si moltiplicano. I primi a saperne qualcosa furono i redattori di Webboh, il portale dedicato al mondo della Gen Z: "Quest'estate - hanno scritto ormai qualche giorno fa - Lazza e Blanco pubblicheranno una canzone insieme. La notizia da qualche tempo circola sul web, ma ora finalmente noi di Webboh possiamo confermarla. Lazza e Blanco faranno una canzone insieme in vista dell'estate 2023. Uscirà tra non molto. Noi siamo davvero curiosi di ascoltarla, la canteremo sicuramente a squarciagola sotto l'ombrellone".

Due indizi non fanno una prova, ma nella vita mai dire mai: e così, poco dopo, è arrivato anche il post pubblicato dallo stesso Lazza - pseudonimo di Jacopo Lazzarini, 28 anni da Milano - che potrebbe essere un primo spoiler del ritornello o giù di lì. Questo quanto ha scritto: "Hai fatto lo show show show, in mezzo alla strada, tutta ubriaca, sembravi me". E le ultimissime di questi giorni sembrano accreditare anche Sfera Ebbasta: un tridente inedito, per un successo annunciato.