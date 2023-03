Blanco e Kim, super party e quella foto da 346 milioni di follower

Welcome back, Blanchito. Con la sua apparizione alla Milano Fashion Week è tornato alla ribalta delle cronache: Blanco alias Riccardo Fabbriconi, 20 anni appena compiuti da Calvagese della Riviera, è stato avvistato in pubblico più carico che mai, partecipando appunto alla celebre Settimana della moda milanese, ospite alla sfilata di Dolce&Gabbana a fianco dello star system mondiale.

Insieme a lui c'era anche Kim Kardashian, tra le regine del fashion planetario e tra le più cliccate del web: su Instagram vanta una cosa come 346 milioni (!) di follower. Abito rosso fuoco tempestato di cristalli, sexy come si deve: nel suo portfolio di scatti milanesi ce n'è anche uno fianco a fianco al "nostro" Blanco. Risultato: quasi 2,8 milioni di "like" e l'immancabile "mi piace" anche dello stesso Blanco.

Blanco veste Dolce&Gabbana

Nei giorni della sua criticata performance sul palco dell'Ariston, l'ormai celeberrima "strage di rose" che gli è costata pure una denuncia (dal Codacons) e un fascicolo aperto dalla Procura di Imperia, Blanco era appunto vestito da Dolce&Gabbana, da un'idea dello studio Tiny Idols di Milano (che si occupa dello styling per il mondo della moda, musica e pubblicità). Blanco è arrivato alla sfilata con lo stesso identico vestito, ma stavolta in versione dark. Un Blanco più "oscuro" solo nel vestire? Oppure un'altra abile mossa di marketing?